Falcao'dan şaşırtan forma numarası seçimi

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao'nun forma numarası belli oldu. İspanyol basını Kolombiyalı golcünün forma numarasının şaşkınlık yarattığını belirtti.

, Fotoğraf; AA
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Falcao'dan şaşırtan forma numarası seçimi
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15 Eylül 2021 11:51
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun İspanyol ekibinde 3 numaralı formayı giyeceği Marca tarafından duyuruldu. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi. 

 

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