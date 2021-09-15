Falcao'dan şaşırtan forma numarası seçimi

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun İspanyol ekibinde 3 numaralı formayı giyeceği Marca tarafından duyuruldu. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı.
DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.
DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.