Falcao'dan bu kez az paraya çok gol

İspanyol basını G.Saray'dan yıllık 5.9 milyon dolarlık bir kazanç elde eden ve ayrılırken de 3 milyon euro alan Falcao'nun maaşını açıkladı.



El Mundo'nun haberine göre, Kolombiyalı golcü, yeni takımı Rayo Vallecano'dan yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Üstelik takımı ligde tutamaz ve hedeflenen kadar gol atamazsa bu ücret daha da düşecek. Sözleşmede bu parayı alabilmesi için, "Takım ligde kalırsa" maddesi var. Gol bonusları da bulunuyor. İspanyol basını, Falcao'nun Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala hem özgürlüğünü hem de tazminatını aldığını da hatırlattı.



ONUN VARLIĞI BİZİ RAHATLATTI



Galatasaray'da forma giydiği dönemde 40 karşılaşmada sadece 20 gol atan ve maç başına 0.5 gol ortalaması tutturan Falcao, üstelik daha az paraya İspanya'da daha çok iş yapmaya başladı. 35 yaşındaki golcü, Vallecano formasıyla 2 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray'da 123.4 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Falcao'nun yeni takımında sadece iki maçta 33 dakika görev almasına rağmen 2 gol atması dikkat çekiyor. İspanyol ekibinin Kolombiyalı kalecisi İvan Mauricio Arboleda ise, "Radamel Falcao'nun takıma katılması hepimiz için bir özgüven dopingi oldu. Ona herkes saygı duyuyor ve onun sahadaki varlığı bizi rahatlatıyor." diye konuştu.



