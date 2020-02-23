Falcao: "Çok dua ettik, şükürler olsun"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Falcao: 'Çok dua ettik, şükürler olsun'
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23 Şubat 2020 22:19
Galatasaray'da 3-1'lik derbide penaltı golünü atan Falcao, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Falcao'nun açıklamaları...

"Uzun zamandır Galatasaray burada kazanamıyordu, ben de bunu biliyordum, buradaki maça inanılmaz hazırlandık. Eşimle beraber çok konuştuk, çok dua ettik, Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sayesinde ve gösterdiğimiz performans ile güzel bir galibiyet geldi. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe karşısında 20 yıllık tarihi yıktık"

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