Falcao bonusları feda etti! İstanbul'da kalmak istiyor

Geride kalan sezonun en flaş transferiydi. Monaco'dan G.Saray'a gelişini on binlerce taraftar sosyal medyadan takip etti. Havalimanında görkemli bir karşılama yapıldı. Sarı-kırmızılılarda 22 maçta 11 gol attı ama çok maç kaçırması tartışma yarattı. Ve Radamel Falcao'nun geleceği yine gündemde. Yönetimin takım aradığı iddia edilen Kolombiyalı yıldızdan flaş bir hamle geleceği ifade ediliyor.



YÖNETİMDEN YANIT BEKLİYOR



Sözcü Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre Falcao, 2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak. Hamile olan eşi ve ailesi de İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Bu nedenle yıldız futbolcu, 5 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olan 2 milyon Euro dolayındaki bonus maddelerden fedakârlık yapmaya hazır. Bazı ek maddeleri devre dışı bırakabileceğini, indirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt beklemeye başladı.



BAZI MADDELER ŞÖYLE:



* Avrupa kupalarına yönelik maç ve galibiyet primi.



* Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi son 16, yarı final, final ve şampiyonluk bonusu.



* İlk 11'de çıkacağı her 10 maça yönelik alacağı prim.



* Alacaklarının iki ay gecikmesi halinde sözleşme feshi hakkı.



