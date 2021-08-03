Falcao beğenmiyor, maaşı el yakıyor

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın "Kadroda düşünmüyoruz, bu yönetim kararıdır" dediği Falcao için sıcak gelişmeler var.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Falcao beğenmiyor, maaşı el yakıyor
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03 Ağustos 2021 11:17
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın takımdan ayrılması için talepte bulunduğu Radamel Falcao için transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Nico Schira'nın haberine göre, Yıllık net 5 milyon euro kazanan Kolombiyalı yıldız için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok talip var.

Portekiz ekibi Braga da Falcao ile ilgilenirken oyuncunun yüksek maaşı Portekiz ekibinin adım atmasını engelliyor.

Falcao'nun Suudi Arabistan, Katar ve BAE ekiplerinin transfer için soruşturmalar yaptığı ve Kolombiyalı oyuncunun tavrının etkili olacağı bildirildi. Buradan gelen tekliflere pek sıcak bakmayan Falcao'nun en az 2 yıllık sözleşme istediği ve sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği biliniyor.

Galatasaray'ın "Git" çağrısı yaptığı 35 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılarda toplam 41 maça çıkarken 20 kez ağları havalandırdı. 


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