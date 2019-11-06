Faker, koronavirüsle mücadele için 25.000 dolar bağış yaptı

Kore ligi LCK, 6 Mart günü yapılan açıklamayla koronavirüs sebebiyle süresiz olarak ertelenmişti. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre virüs zararsız hale geldiğinde veya güvenliğin sağlandığı düşünüldüğünde lig tekrar başlayabilirdi ama ligin geri dönüşü için net bir tarihi kimse vermedi.



Çin'de koronavirüsten etkilenen 110.000 insan var ve Çin'den sonra en fazla koronavirüs vakasının yaşandığı ülke 7.400 insan ile Kore. Oyuncular da bu ciddi sayılar ve koronavirüsün tehlikesi yüzünden, virüse karşı koymak için çalışan insanlara bağış yapıyor. Örneğin FunPlus Phoenix takımının orta koridoru Doinb, DragonX'in orta koridoru Chovy ve Gen.G'nin orta koridoru Bdd de koronavirüs ile mücadele için bağışta bulunmuştu. Bu kadar büyük isimden sonra LoL tarihinin en ikonik oyuncusu Faker da 25.000 dolarlık bağışta bulunduğunu sosyal medya hesaplarından açıkladı.



Ayrıca sadece Faker ile sınırlı kalınmayıp, T1 organizasyonunun diğer oyuncuları da yayınlardan kazandıkları parayı ilgili kurumlara bağışlayacak.



Koronavirüs sadece insanları değil, büyük bir merakla beklediğimiz espor organizasyonlarını ve turnuvaları da etkiliyor. Çin ligi LPL de virüs sebebiyle ertelenmiş ve maçlar daha yeni oynanmaya başlanmıştı. Aynı şekilde LCK de bu durumdan etkilenen ligler arasında. MSI turnuvasının tarihi de koronavirüsten direkt olarak etkilenecek gibi gözüküyor.



Kaynak: 5mid



