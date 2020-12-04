Fajr: 'Ben takımıma güveniyorum'

Sivassporlu Fayçal Fajr, Villarreal maçının ardından açıklama yaptı.



Fajr İspanyol rakipleri karşısında şanssız bir maç çıkardıklarını söyleyerek, "Villarreal'e karşı savaştık. Kötü şans ve ufak bir detayı kaçırmamızdan dolayı bir gol yedik. Takımıma güveniyorum. Son hafta Maccabi Tel Aviv deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fayçal Fajr, 60. dakikada sarı kart görüp 90 dakika forma giydi.



