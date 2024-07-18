Faizler düşecek mi? 2024

Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası hızla yükselen mevduat faizleri son dönemde yönünü aşağı çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse yüzde 60 seviyesine dayanan mevduat faizleri zirve seviyelerden düşüşe geçmeye başladı.

İlk etapta yüzde 55 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizleri geçtiğimiz hafta 2 puan daha azalış gösterdi. Şu anda özel bankalarda faizler yüzde 53 seviyelerine çekildi. Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne? 1 milyon TL'si olan ne kazanıyor?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı.

Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başlandı.

Bankalarda faiz oranlarının yüzde 60'a dayanmasının nedeni o dönemde piyasada fazla TL olmamasıydı. Şu anda bankalarda faiz oranları yüzde 53'lere kadar geriledi.

Geçen hafta gecelik borç verme faizi Merkez Bankası'nın politika faizinin aşağısına geldi. Şu anda yüzde 50'ler seviyesinin politika faizi olarak yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmazsa şu anda yüzde 50'ler seviyesindeki politika faizi yeterli olacaktır. Mevduat faizinde yaşanan düşüşün ana sebebi piyasada TL'nin yeterli seviyede olmasıdır.

Eğer yeterli seviyede sıcak para girişi olmaz, döviz ani bir şekilde yükselirse, enflasyonda katılık söz konusu olur ve düşürülemezse bankalarda mevduat faizleri bir miktar daha yükselebilir.

Şu anda en çok getiri sunan yatırım aracı borsa. Borsadan sonra altın ve TL mevduat faizi geliyor. TL dolar bazında 32'ler seviyesinde. Enflasyonun altında kazanç sunuyor. Dolar ve euronun tasarruf mekanizması olmadığını vatandaşlar anlamaya başladı. Dövizini satıp borsa ve altına girenler çok daha fazla kazanabileceklerdi.

Borsa ciddi bir rağbet görüyor. BIST30'da holding şirketleri kazanç kapısı haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte borsanın 11 bin puan seviyelerine çıkacağını ve sene sonuna kadar 16 bin puan seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum.

Kamu bankalarında 1 milyon TL'nin aylık net getirisi stopaj düşürüldükten sonra 43 bin TL seviyesinde.