Haber Tarihi: 18 Temmuz 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 16:13

Faizler düşecek mi? 2024

Mevduat faizlerinde son haftalarda aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Bankalarda yüzde 60 seviyelerine dayanan mevduat faizleri yüzde 53'lere kadar geri çekildi. Peki faizler daha da düşer mi? Şu anda parasını mevduatta değerlendirenler aylık ne kazanıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri uzman isim milliyet.com.tr'ye değerlendirdi. İşte detaylar...

Faizler düşecek mi? 2024
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Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası hızla yükselen mevduat faizleri son dönemde yönünü aşağı çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse yüzde 60 seviyesine dayanan mevduat faizleri zirve seviyelerden düşüşe geçmeye başladı.

İlk etapta yüzde 55 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizleri geçtiğimiz hafta 2 puan daha azalış gösterdi. Şu anda özel bankalarda faizler yüzde 53 seviyelerine çekildi. Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne? 1 milyon TL'si olan ne kazanıyor?

İŞTE FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ!

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı.

Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başlandı.

Bankalarda faiz oranlarının yüzde 60'a dayanmasının nedeni o dönemde piyasada fazla TL olmamasıydı. Şu anda bankalarda faiz oranları yüzde 53'lere kadar geriledi.

Geçen hafta gecelik borç verme faizi Merkez Bankası'nın politika faizinin aşağısına geldi. Şu anda yüzde 50'ler seviyesinin politika faizi olarak yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmazsa şu anda yüzde 50'ler seviyesindeki politika faizi yeterli olacaktır. Mevduat faizinde yaşanan düşüşün ana sebebi piyasada TL'nin yeterli seviyede olmasıdır.

FAİZLERDE YENİDEN YÜKSELİŞ OLUR MU?

Eğer yeterli seviyede sıcak para girişi olmaz, döviz ani bir şekilde yükselirse, enflasyonda katılık söz konusu olur ve düşürülemezse bankalarda mevduat faizleri bir miktar daha yükselebilir.

FAİZLERİN DÜŞMESİYLE BORSAYA YÖNELİM ARTAR MI?

Şu anda en çok getiri sunan yatırım aracı borsa. Borsadan sonra altın ve TL mevduat faizi geliyor. TL dolar bazında 32'ler seviyesinde. Enflasyonun altında kazanç sunuyor. Dolar ve euronun tasarruf mekanizması olmadığını vatandaşlar anlamaya başladı. Dövizini satıp borsa ve altına girenler çok daha fazla kazanabileceklerdi.

Borsa ciddi bir rağbet görüyor. BIST30'da holding şirketleri kazanç kapısı haline gelmiş durumda. Önümüzdeki süreçte borsanın 11 bin puan seviyelerine çıkacağını ve sene sonuna kadar 16 bin puan seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum.

1 MİLYON TL'Sİ OLAN NE KAZANIYOR?

Kamu bankalarında 1 milyon TL'nin aylık net getirisi stopaj düşürüldükten sonra 43 bin TL seviyesinde.
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