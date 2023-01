Faik Çetiner: 'Aziz Yıldırım olsa, böyle olmazdı'

Arda Güler, fırsat bulduğu her dakikayı en iyi şekilde değerlendirse de Spor Toto Süper Lig'de beklediği dakikaları bir türlü alamadı.



Ligde Gaziantep maçı öncesi sadece 35 dakika sahada kalsa da 2 gol atan, Avrupa Ligi'nde 147 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran Arda Güler buna rağmen beklediği şansı bulamadı. Jorge Jesus, Gaziantep maçında taraftarın beklediği hamleyi sona bıraktı.



Portekizli teknik adam, 10 numarasını dakikalar 83'ü gösterirken sahaya sürdü. O andan itibaren her şey değişti. Arda, uzatmalarla birlikte 17 dakika sahada kaldı. Bu kısa zaman diliminde sorumluluk üstlenmekten çekinmedi, her topu ayağına isteyerek atakları maestro gibi organize etti.



33 kez topla buluştu, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. Genç yetenek, 1 şut pası verdi, 1 etkili şutunu kaleci Günay son anda çeldi. Son haftalarda organize atakla gol bulmakta fazlasıyla zorlanan Fenerbahçe'de, Arda Güler bu anlamda büyük fark yarattı.



FAİK ÇETİNER: "AZİZ YILDIRIM OLSA..."



Türk futbolu son yıllarda özlediği bir yıldızına kavuşmuş, Avrupa'nın büyük kulüpleri Arda'yı yakın takibe almış ama Jesus'un gözüne girememiş.



Bugün Fenerbahçe'nin başkanı Ali Şen veya Aziz Yıldırım olsaydı, yanmıştı Jesus. Hem fırçayı yer hem de Arda Güler'i banko oynatırdı. Ben Arda Güler'in banko oynaması gerektiğini düşünüyorum. Oynarsa, Arda değil, Fenerbahçe güler.





