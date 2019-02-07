Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl! Fahriye Evcen kaç yaşındadır? Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı

Fahriye Evcen kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fahriye Evcen hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

07 Şubat 2019 04:29
Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl! Fahriye Evcen kaç yaşındadır? Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı
Fahriye Evcen hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok filmde rol alan ve geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak tekrar gündeme gelen Fahriye Evcen bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Fahriye Evcen'in sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

FAHRİYE EVCEN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den kötü haber geldi. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen dün gece hastaneye yattı. Güzel oyuncunun tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.

Kötü haberi alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya dualarını iletti.

Fahriye Evcen'in bir hayranı sosyal medya hesabından, "Büyük geçmiş olsun inşallah ciddi bir durum yoktur." mesajını yayınladı.



FAHRİYE EVCEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya geldi. Babası Selanik göçmeni olan Evcen'in annesi Çerkes. Aslen Samsunlu olan aile Almanya'ya göç etti. Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 ablası vardır.

Güzel oyuncu Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. Türkiye'ye ziyaret ettiği bir gün Oya Aydoğan'ın programına izleyici olarak katıldı ancak izleyici olarak katıldığı program bugün onu milyonlarca insanın tanıdığı bir televizyon yıldızı haline getirdi. Aldığı teklif sonrası Almanya'daki okulunu donduran Fahriye Evcen, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nden mezun olarak eğitim konusunda taviz vermediğini gösterdi.

2005 yılında 'Asla Unutma' adlı televizyon dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan güzel oyuncu, sırasıyla pek çok başarılı yapımlarda yer almıştır.

Milyonları ekran başına kilitleyen Yaprak Dökümü dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen, dizide hayat verdiği Necla karakteri ile milyonların sevgilisi oldu. Yaprak Dökümü sonrasında da art arda dizi ve sinema filmi teklifleri alan Fahriye Evcen, Türkiye'ye tamamen yerleşti.

Üne kavuştuktan sonra da eğitimini yarıda bırakmayan başarılı oyuncu aynı zamanda İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

29 Haziran 2017'de kendisi gibi oyuncu ve model olan Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer alan Fahriye Evcen, duru güzelliği ile dikkat çekiyor.

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