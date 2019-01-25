Fahriye Evcen bebeği için servet değerindeki teklifleri reddetti! Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşındadır?

Fahri Evcen kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bebeği için gelen dev teklifi reddeden Fahri Evcen hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

25 Ocak 2019 05:05
Fahriye Evcen bebeği için servet değerindeki teklifleri reddetti! Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşındadır?
Fahri Evcen hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan ve bebeği için gelen önemli bir teklifi reddetmesiyle tekrar gündeme gelen Fahri Evcen bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Fahri Evcen ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

FAHRİYE EVCEN SERVETİ REDDETTİ
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğullarını nisan ortasında kucaklarına alacak.
Hamileliği ilerledikten sonra gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeye başlayan Fahriye Evcen, gelen dizi ve reklam tekliflerini de geri çeviriyor.

Oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markanın hamile koleksiyonu için özel bir çekim yapma talebini ''Bu süreçte bebeğimi reklam malzemesi olarak kullanmam. Hamileliğim boyunca çalışmayacağım ve devamında da bir süre zamanımı çocuğuma ayıracağım'' diyerek reddetti.

Firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen'in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor.

Burak Özçivit'in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında.



FAHRİYE EVCEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya geldi. Babası Selanik göçmeni olan Evcen'in annesi Çerkes. Aslen Samsunlu olan aile Almanya'ya göç etti. Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 ablası vardır.

Güzel oyuncu Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. Türkiye'ye ziyaret ettiği bir gün Oya Aydoğan'ın programına izleyici olarak katıldı ancak izleyici olarak katıldığı program bugün onu milyonlarca insanın tanıdığı bir televizyon yıldızı haline getirdi. Aldığı teklif sonrası Almanya'daki okulunu donduran Fahriye Evcen, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nden mezun olarak eğitim konusunda taviz vermediğini gösterdi.

2005 yılında 'Asla Unutma' adlı televizyon dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan güzel oyuncu, sırasıyla pek çok başarılı yapımlarda yer almıştır.

Milyonları ekran başına kilitleyen Yaprak Dökümü dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen, dizide hayat verdiği Necla karakteri ile milyonların sevgilisi oldu. Yaprak Dökümü sonrasında da art arda dizi ve sinema filmi teklifleri alan Fahriye Evcen, Türkiye'ye tamamen yerleşti.

Üne kavuştuktan sonra da eğitimini yarıda bırakmayan başarılı oyuncu aynı zamanda İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

29 Haziran 2017'de kendisi gibi oyuncu ve model olan Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer alan Fahriye Evcen, duru güzelliği ile dikkat çekiyor.

Diğer Haberler

MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ödemesi hangi bankaya yatırılır? Gündem

MTV ödeme nasıl yapılır? MTV ödemesi hangi bankaya yatırılır?
2019 MTV ödeme son tarihleri ne zaman? MTV borç ve ödeme ekranı Gündem

2019 MTV ödeme son tarihleri ne zaman? MTV borç ve ödeme ekranı
Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşındadır? Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşındadır? Gündem

Nilgün Altınyay kimdir, kaç yaşındadır? Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşındadır?
Fahriye Evcen bebeği için servet değerindeki teklifleri reddetti! Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşındadır? Gündem

Fahriye Evcen bebeği için servet değerindeki teklifleri reddetti! Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşındadır?
Felipe Caicedo'nun golleri izle, G.Saray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun asistlerini izle Gündem

Felipe Caicedo'nun golleri izle, G.Saray'ın transfer listesindeki Felipe Caicedo'nun asistlerini izle
Arsenal Manchester United canlı izle hangi kanalda? Arsenal Manchester United saat kaçta? Gündem

Arsenal Manchester United canlı izle hangi kanalda? Arsenal Manchester United saat kaçta?
Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre Gündem

Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma Namazı saatleri ilçelere göre
Cuma namazı 25 Ocak saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre Gündem

Cuma namazı 25 Ocak saati kaç? İstanbul Cuma namazı saatleri ilçelere göre
Bugün Cuma namazı saat kaçta? (Diyanet - 25 Ocak) Cuma namazı saatleri il il Gündem

Bugün Cuma namazı saat kaçta? (Diyanet - 25 Ocak) Cuma namazı saatleri il il
Daha fazla göster
1

Cenk Tosun, Premier Lig'de takım değiştirebilir
2

Fenerbahçe ve Galatasaray'a golcü transferi için yanıt!
3

Yassine Benzia: ''Layık olmalısınız...''
4

Galatasaray, Serdar Aziz ile anlaştı! Fenerbahçe açıklıyor
5

Galatasaray'dan Nikola Kalinic harekatı!
6

Fenerbahçe'ye kupada büyük şok!
7

Galatasaray için Polonya'dan sürpriz iddia!

8

Fenerbahçe'ye yazılan Lodeiro için transfer açıklaması!
9

Ersun Yanal'dan transfer ve kupa açıklaması
10

Ünlü isimden Ali Koç'a tepki! "Kandırdılar"
yukarı ok