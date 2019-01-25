Fahriye Evcen bebeği için servet değerindeki teklifleri reddetti! Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşındadır?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Fahri Evcen ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğullarını nisan ortasında kucaklarına alacak.Hamileliği ilerledikten sonra gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeye başlayan Fahriye Evcen, gelen dizi ve reklam tekliflerini de geri çeviriyor.Oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu markanın hamile koleksiyonu için özel bir çekim yapma talebini ''Bu süreçte bebeğimi reklam malzemesi olarak kullanmam. Hamileliğim boyunca çalışmayacağım ve devamında da bir süre zamanımı çocuğuma ayıracağım'' diyerek reddetti.Firmayla yıllık sözleşme yaptığı takdirde 2 milyon lira alacak olan Fahriye Evcen'in, uzun bir süre dizi de çekmeyeceği için 4 milyon lira civarında bir kayba uğrayacağı iddia ediliyor.Burak Özçivit'in de eşinin bu kararını desteklediği gelen haberler arasında.Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya geldi. Babası Selanik göçmeni olan Evcen'in annesi Çerkes. Aslen Samsunlu olan aile Almanya'ya göç etti. Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 ablası vardır.Güzel oyuncu Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji okudu. Türkiye'ye ziyaret ettiği bir gün Oya Aydoğan'ın programına izleyici olarak katıldı ancak izleyici olarak katıldığı program bugün onu milyonlarca insanın tanıdığı bir televizyon yıldızı haline getirdi. Aldığı teklif sonrası Almanya'daki okulunu donduran Fahriye Evcen, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nden mezun olarak eğitim konusunda taviz vermediğini gösterdi.2005 yılında 'Asla Unutma' adlı televizyon dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan güzel oyuncu, sırasıyla pek çok başarılı yapımlarda yer almıştır.Milyonları ekran başına kilitleyen Yaprak Dökümü dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen, dizide hayat verdiği Necla karakteri ile milyonların sevgilisi oldu. Yaprak Dökümü sonrasında da art arda dizi ve sinema filmi teklifleri alan Fahriye Evcen, Türkiye'ye tamamen yerleşti.Üne kavuştuktan sonra da eğitimini yarıda bırakmayan başarılı oyuncu aynı zamanda İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.29 Haziran 2017'de kendisi gibi oyuncu ve model olan Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.ABD'nin Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer alan Fahriye Evcen, duru güzelliği ile dikkat çekiyor.