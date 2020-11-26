Fahrettin Koca'nın uyardığı 19 il

Bakan Koca "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var" diyerek, 4 şehirde 'üçüncü zirve'nin yaşandığını açıkladı. Bakan Koca, son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artış olan 15 şehri de duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı illerde ise anonslar yapılmaya başlandı. Öte yandan Bakan Koca'nın örnek gösterdiği ilin HES koronavirüs yoğunluk haritası ise 'alarm' veriyor!
İŞTE O ŞEHİRLERDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çok kritik açıklamalarda bulundu. "Açık test politikasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" diyen Bakan Koca "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var" dedi. 4 şehirde 'üçüncü zirve'nin yaşandığını söyleyen Bakan Koca, Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artış olan 15 şehri de duyurdu. İşte Koca'nın duyurduğu şehirlerdeki son durum:
EDİRNE
Koronavirüs vaka sayılarının son haftada yükseldiği Edirne'de artışın yoğun olarak ev hanımları arasında görülmesi, kentte tedbirlere rağmen bazı kadınlar arasında "altın günü ve ev ziyaretleri"nin sürdürüldüğünü akıllara getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının son haftada artış gösteren iller arasında Edirne'yi de saydı. Edirne Valiliğinin yoğun dezenfekte çalışmaları ve denetimlerine rağmen kurallara uymayanların ve maske takmayanların olduğu görülüyor. Kentte sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.
SAMSUN
Samsun'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde 'yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.
İŞTE O ŞEHİRLERDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası çok kritik açıklamalarda bulundu. "Açık test politikasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz" diyen Bakan Koca "24 saatte 28 bin 351 yeni vaka var" dedi. 4 şehirde 'üçüncü zirve'nin yaşandığını söyleyen Bakan Koca, Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artış olan 15 şehri de duyurdu. İşte Koca'nın duyurduğu şehirlerdeki son durum:
EDİRNE
Koronavirüs vaka sayılarının son haftada yükseldiği Edirne'de artışın yoğun olarak ev hanımları arasında görülmesi, kentte tedbirlere rağmen bazı kadınlar arasında "altın günü ve ev ziyaretleri"nin sürdürüldüğünü akıllara getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının son haftada artış gösteren iller arasında Edirne'yi de saydı. Edirne Valiliğinin yoğun dezenfekte çalışmaları ve denetimlerine rağmen kurallara uymayanların ve maske takmayanların olduğu görülüyor. Kentte sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.
SAMSUN
Samsun'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde 'yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.
ADANA
Bakan Koca alarm veren iller hakkında şunları söyledi: Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 60 milyon oldu, ölüm sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti. Bu hızlı artışla dünyada kovid ölümleri, bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 12'sini buldu.
HATAY
"Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Son birkaç haftada tehdidin boyutu hızla artmıştır. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken kasım ayında günlük vaka sayısı 8 kat artarak 660 bini aştı."
Bakan Koca alarm veren iller hakkında şunları söyledi: Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 60 milyon oldu, ölüm sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti. Bu hızlı artışla dünyada kovid ölümleri, bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 12'sini buldu.
HATAY
"Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Son birkaç haftada tehdidin boyutu hızla artmıştır. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken kasım ayında günlük vaka sayısı 8 kat artarak 660 bini aştı."
ARTVİN
"Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama vefat sayısı 12 bine ulaştı."
"Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama vefat sayısı 12 bine ulaştı."
AYDIN
"Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmak zorunda kaldı. Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimize başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. "
"Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmak zorunda kaldı. Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimize başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. "
ÇANAKKALE
Nitekim geçen hafta toplu mekanların çalışma saatlerinin kısıtlanması, hafta içinde belli yaş gruplarının, hafta sonunda genel sokağa çıkma kısıtlamaları dahil bir dizi kısıtlayıcı kararlar uygulamaya kondu.
KIRKLARELİ
Koca, tüm sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden bütün güçleriyle uğraş verdiğini, test laboratuvarlarının tam kapasiteyle ara vermeksizin çalıştığını, vakaların temaslıları için seferber olunduğu bir dönemde olunduğunu dile getirdi.
ORDU
Bütün sağlık çalışanlarının seferberlik halinde olduğunu, artırılan filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığını, aile hekimlerinin kendi listelerindeki kişileri takip ettiğini, valiler, kaymakamlar ve belediyelerin bu mücadeleyi desteklemek için ellerinden geleni yaptığını anlatan Fahrettin Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
Nitekim geçen hafta toplu mekanların çalışma saatlerinin kısıtlanması, hafta içinde belli yaş gruplarının, hafta sonunda genel sokağa çıkma kısıtlamaları dahil bir dizi kısıtlayıcı kararlar uygulamaya kondu.
KIRKLARELİ
Koca, tüm sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden bütün güçleriyle uğraş verdiğini, test laboratuvarlarının tam kapasiteyle ara vermeksizin çalıştığını, vakaların temaslıları için seferber olunduğu bir dönemde olunduğunu dile getirdi.
ORDU
Bütün sağlık çalışanlarının seferberlik halinde olduğunu, artırılan filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığını, aile hekimlerinin kendi listelerindeki kişileri takip ettiğini, valiler, kaymakamlar ve belediyelerin bu mücadeleyi desteklemek için ellerinden geleni yaptığını anlatan Fahrettin Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
TRABZON
"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. İstanbul dahil bazı illerimizde artış hızlarında düşmeler görüldü ve kısmi bir plato çizmeye başladıysa da erken dönem sonuçları konusunda henüz kesin bir yargıya varmak zor."
"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. İstanbul dahil bazı illerimizde artış hızlarında düşmeler görüldü ve kısmi bir plato çizmeye başladıysa da erken dönem sonuçları konusunda henüz kesin bir yargıya varmak zor."
TOKAT
"Eğer tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak, artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Pozitif vakalarımız artıyor, ağır hastalarımız artıyor, vefat sayılarımız artıyor."
"Eğer tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak, artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Pozitif vakalarımız artıyor, ağır hastalarımız artıyor, vefat sayılarımız artıyor."
ZONGULDAK
"Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak yerel yöneticilerimizle yerinde değerlendirmeler yaparak, mahalli imkanları harekete geçirdiğimiz, yerel kaynaklarımızla çözüm çabaları güçlendirmeye çalıştığımız, elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz."
MERSİN
Koca, sağlık çalışanlarının en büyük motivasyonunun hasta sayısının giderek azaldığını görmek olduğunu dile getirerek, "Kimse hastalanmasın, hastalar iyileşsin diye canla başla mücadele eden sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır. Onların gücünün de bir sınırı olduğunu unutmayalım, onlara destek verelim. Kalabalıklardan uzaklaşalım, zorda kalmadıkça evde kalalım. Eş, dost, akraba ziyaretlerini artık erteleyelim. Yasaklamaları beklemeden hayatımızı tanzim edelim. Her bir vatandaşımızın var gücüyle mücadelemize destek vereceğine olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Salgınla mücadelede ulusal seferberliğin yanında il il dolaşarak yerel yöneticilerimizle yerinde değerlendirmeler yaparak, mahalli imkanları harekete geçirdiğimiz, yerel kaynaklarımızla çözüm çabaları güçlendirmeye çalıştığımız, elimizdeki her türlü aracı kullanmaya çalıştığımız günlerdeyiz."
MERSİN
Koca, sağlık çalışanlarının en büyük motivasyonunun hasta sayısının giderek azaldığını görmek olduğunu dile getirerek, "Kimse hastalanmasın, hastalar iyileşsin diye canla başla mücadele eden sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır. Onların gücünün de bir sınırı olduğunu unutmayalım, onlara destek verelim. Kalabalıklardan uzaklaşalım, zorda kalmadıkça evde kalalım. Eş, dost, akraba ziyaretlerini artık erteleyelim. Yasaklamaları beklemeden hayatımızı tanzim edelim. Her bir vatandaşımızın var gücüyle mücadelemize destek vereceğine olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
OSMANİYE
Bakan Koca, şunları kaydetti: Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Lütfen istirham ediyorum, hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin.
Bakan Koca, şunları kaydetti: Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Lütfen istirham ediyorum, hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin.
MUĞLA
"Bu bir hak ihlalidir. Tedavilerimizi yapan sağlık personelinin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakitlerinin kalmadığını unutmayalım."
"Bu bir hak ihlalidir. Tedavilerimizi yapan sağlık personelinin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakitlerinin kalmadığını unutmayalım."
BURSA
Koca, önce Anadolu illerinde, ardından da ağırlıklı olarak ülkenin batı yakasında hızlı artışlar olduğunu hatırlatarak, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'in 3'üncü zirveyi yaşadığını bildirdi. Bursa'da da vaka sayısının fazlalığına işaret eden Koca, "Doluluk oranı yüzde 75,8, servis doluluk oranı yüzde 64,2, solunum cihazı yüzde 36,6." dedi. Bursa'da şehir hastanesinin varlığının tedavide büyük kolaylık sağladığını ifade eden Koca, "Bursa'da özellikle son 3 günden bu yana vaka sayısının bir azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim. Ama vatandaşlarımızın tedbirlere uymalarını, kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Koca, önce Anadolu illerinde, ardından da ağırlıklı olarak ülkenin batı yakasında hızlı artışlar olduğunu hatırlatarak, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'in 3'üncü zirveyi yaşadığını bildirdi. Bursa'da da vaka sayısının fazlalığına işaret eden Koca, "Doluluk oranı yüzde 75,8, servis doluluk oranı yüzde 64,2, solunum cihazı yüzde 36,6." dedi. Bursa'da şehir hastanesinin varlığının tedavide büyük kolaylık sağladığını ifade eden Koca, "Bursa'da özellikle son 3 günden bu yana vaka sayısının bir azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim. Ama vatandaşlarımızın tedbirlere uymalarını, kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
İSTANBUL
Yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgi veren Koca, şöyle devam etti: "İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda, yüzde 69,5. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 41,8. Servis doluluk oranı yüzde 61,7.
Yoğun bakım doluluk oranlarına ilişkin bilgi veren Koca, şöyle devam etti: "İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda, yüzde 69,5. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 41,8. Servis doluluk oranı yüzde 61,7.
İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını biliyoruz.
İZMİR
İzmir yoğun bakım yüzde 76,6'ya kadar çıktı. Servis doluluk oranı yüzde 58,3, solunum cihazı yüzde 58,3. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vaka arttı. Yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."
KOCAELİ
Kocaeli'nin vaka ve hasta sayısında önemli oranda artış yaşayan illerden olduğunu dile getiren Koca, burada yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,9, servis doluluk oranının yüzde 69,5, solunum cihazı doluluk oranının da yüzde 40,6 olduğunu kaydetti. Son 5 gündür Kocaeli'de de artış hızının düştüğüne dikkati çeken Koca, "Eğer böyle devam ederse önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bunun daha belirginleşeceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız tedbirlere daha yoğun bir şekilde hassasiyetle uymalı." şeklinde konuştu.
ANKARA
Ankara'da ise servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. Burada yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu yüzde 25 yatağın sadece Kovid-19 hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü biz halen elektif vakaları, acil vakalar dışındaki vakaları da bu dönemde tedavi etmeye devam ediyoruz, müdahalelerini yapıyoruz, ertelemedik. Nisanda aldığımız karar gibi bir karar alınmadı. Bu yüzde 25 gibi görülen boşluğun sadece Kovid-19 değil, diğer hastalar için de kullanılıyor olacağını bilelim. O nedenle bu oranının önemli bir oran olduğunu da ifade etmek istiyorum.
GAZİANTEP
Gaziantep'in ise şu anda üçüncü pikini yaşadığını belirten Koca, "5, 6 hafta önce bir pik yaşamıştı. Gaziantep'te vatandaşlarımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık ama son 2 haftadan bu yana özellikle Gaziantep'te bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün son derece önemli." dedi. Koca, Gaziantep'teki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 73,1'e kadar çıktığını, servis doluluk oranının yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 35 olduğunu söyledi.
FOTOĞRAF SIRASIYLA İLLER
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BURSA
ADANA
TRABZON
İzmir yoğun bakım yüzde 76,6'ya kadar çıktı. Servis doluluk oranı yüzde 58,3, solunum cihazı yüzde 58,3. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vaka arttı. Yer yer bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."
KOCAELİ
Kocaeli'nin vaka ve hasta sayısında önemli oranda artış yaşayan illerden olduğunu dile getiren Koca, burada yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76,9, servis doluluk oranının yüzde 69,5, solunum cihazı doluluk oranının da yüzde 40,6 olduğunu kaydetti. Son 5 gündür Kocaeli'de de artış hızının düştüğüne dikkati çeken Koca, "Eğer böyle devam ederse önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bunun daha belirginleşeceğini söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız tedbirlere daha yoğun bir şekilde hassasiyetle uymalı." şeklinde konuştu.
ANKARA
Ankara'da ise servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. Burada yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu yüzde 25 yatağın sadece Kovid-19 hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü biz halen elektif vakaları, acil vakalar dışındaki vakaları da bu dönemde tedavi etmeye devam ediyoruz, müdahalelerini yapıyoruz, ertelemedik. Nisanda aldığımız karar gibi bir karar alınmadı. Bu yüzde 25 gibi görülen boşluğun sadece Kovid-19 değil, diğer hastalar için de kullanılıyor olacağını bilelim. O nedenle bu oranının önemli bir oran olduğunu da ifade etmek istiyorum.
GAZİANTEP
Gaziantep'in ise şu anda üçüncü pikini yaşadığını belirten Koca, "5, 6 hafta önce bir pik yaşamıştı. Gaziantep'te vatandaşlarımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık ama son 2 haftadan bu yana özellikle Gaziantep'te bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün son derece önemli." dedi. Koca, Gaziantep'teki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 73,1'e kadar çıktığını, servis doluluk oranının yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 35 olduğunu söyledi.
FOTOĞRAF SIRASIYLA İLLER
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BURSA
ADANA
TRABZON