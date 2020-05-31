Fahrettin Koca: 'Yeni bir dalga beklemiyorum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna, 'Dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz' dedi.Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:"Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi. Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı. 2.döneme kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Maskeyi asla ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli. El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk."Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlama kolay olmaz. Çünkü Türkiye, Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.