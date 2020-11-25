Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 6.814 olduğunu belirtirken, bugün 168 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 385.480 olarak paylaşıldı.
"VAKA SAYISI 28 BİN"
Canlı yayında açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca; "Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN İLLER
Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı gösteren iller: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale.
Sağlık Bakanı açıklamasında; "Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 70'lere dayanmış durumda; yüzde 69.5. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yükseldiğini yer yer sorunların yaşandığını biliyoruz. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranın arttığını görüyoruz. İzmir'de ciddi vaka artışı olduğunu biliyoruz." dedi.
SOKAK KISITLAMASI
Sağlık Bakanı sokak kısıtlaması üzerine; "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca açıklamalarının devamında; "Vatandaşlarımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Erken dönemde ilaçlar mutlaka alınmalı. Grip, nezle belirtisinin Covid-19 olabileceğini mutlaka düşünelim." dedi.
"VAKA SAYISI 28 BİN"
Canlı yayında açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca; "Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE VAKA ARTIŞI OLAN İLLER
Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı gösteren iller: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale.
Sağlık Bakanı açıklamasında; "Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 70'lere dayanmış durumda; yüzde 69.5. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yükseldiğini yer yer sorunların yaşandığını biliyoruz. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranın arttığını görüyoruz. İzmir'de ciddi vaka artışı olduğunu biliyoruz." dedi.
SOKAK KISITLAMASI
Sağlık Bakanı sokak kısıtlaması üzerine; "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca açıklamalarının devamında; "Vatandaşlarımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Erken dönemde ilaçlar mutlaka alınmalı. Grip, nezle belirtisinin Covid-19 olabileceğini mutlaka düşünelim." dedi.