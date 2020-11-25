Sağlık Bakanısalgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Koca,, bugünvatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan pandemi sürecinin başından beri hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı iseolarak paylaşıldı.Canlı yayında açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca; "" ifadelerini kullandı.Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı gösteren iller: Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale.Sağlık Bakanı açıklamasında; "Doluluk oranı İstanbul'da yüzde 70'lere dayanmış durumda; yüzde 69.5. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının yükseldiğini yer yer sorunların yaşandığını biliyoruz. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranın arttığını görüyoruz. İzmir'de ciddi vaka artışı olduğunu biliyoruz." dedi.Sağlık Bakanı sokak kısıtlaması üzerine; "" açıklamasını yaptı.Bakan Koca açıklamalarının devamında; "Vatandaşlarımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Erken dönemde ilaçlar mutlaka alınmalı. Grip, nezle belirtisinin Covid-19 olabileceğini mutlaka düşünelim." dedi.