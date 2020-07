Fahrettin Koca: 'Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve sürekli artan desteğiyle Türkiye'nin bugün alt yapısıyla iftihar edilen bir sağlık sistemine sahip olduğunu söyledi.



Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın zor bir sınav verdiği pandemi döneminde bunu her zamankinden daha iyi fark ettiklerini belirten Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde herkesin sağlık hakkının korunduğunu, ihtiyaç halindeki tek bir vatandaşın bile vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine erişimde sorun yaşanmayan bir Türkiye hedefine adım adım ilerlediklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta ülkenin çağ atladığı bir dönemi birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Koca, bu dönemin, insanının layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnesinde yer bulacağına inandığını dile getirdi.



Koca, hala tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 pandemisinin dünyaya çok şey öğrettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlık yatırımlarının özellikle bu dönemde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir alt yapı ve fedakarlıktan kaçınmayan yetkin bir sağlık ordusu, böyle zamanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlar olmaktadır. İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle, sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir."



"Deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edildi"



Sağlık Bakanı Koca, "Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen bu hastanelerimizden birisidir. Hastanenin yeni binası 2 bölüm halinde 4 bloktan oluşuyor. Binanın oturma alanı 55 bin metrekare. 826 araçlık kapalı otoparkı mevcut. 302 bin metrekare kapalı alanda 153'ü yoğun bakım olmak üzere, 1105 yataklı. Tam teşekküllü 45 ameliyathane hizmet verecek." bilgisini verdi.



Koca, içinde bulunulan günlerin, tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ettiğini hatırlatarak, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım." diye konuştu.



Bakan Koca, herkesin risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bu riski daha fazla taşıdığını, bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarından bazılarının hayatını kaybettiklerini anımsattı.



Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin de pandemi hastanesi olarak hızla hizmete alınan tesislerden biri olduğuna işaret eden Koca, "Hastanemizde çalışan sağlık personelimizin 166'sı ise hastalara hizmet verirken bu hastalıktan muzdarip oldu. Bu konudaki en büyük tesellimiz bu kurumda sağlık personelimizden can kaybı olmamasıdır. Bu vesile ile başta hocalarımız olmak üzere, görevi başında yitirdiğimiz sağlık personelimizi minnetle rahmetle yad ediyorum." diye konuştu.



Bugün yeni binası hizmete alınan Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin adıyla yakın tarihin içinde burukluk bırakan sayfalarını da hatırlattığını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kerkük'te hayata açılan gözlerden, Bağdat'ta tamamlanan orta öğrenime, oradan da İstanbul Tıp Fakültesine uzanan bir biyografi. Daha tıbbiye eğitimi esnasında katıldığı Balkan Savaşı ve ardından Birinci Dünya Savaşı. Erzurum Kongresinde ve Kurtuluş Savaşındaki aktif mücadelelerden istiklal madalyasına uzanan bir ömür. Milletvekilliğinin ardından 12 yıl süren Valilik ve Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul bugüne yansıyan hizmetlerine şahittir. Bu hizmet dolu hayat ne yazık ki Sağlık Bakanı olduğu dönemde 27 Mayıs darbesi ile sonlanmış ve Yassıada mazlumları arasına adını yazdırmıştır."



Koca, "Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." diyerek, bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi'ne, tesisin inşasını üstlenen yüklenici firma çalışanlarına ve tüm katkı verenlere şükranlarını sundu.