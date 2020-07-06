Fahrettin Koca: 'Salgınlar tedbirsiz aşılmaz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbir uyarısı geldi.
Bakan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." açıklamasını yaptı.