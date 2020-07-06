Fahrettin Koca: "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbir uyarısı var

Fahrettin Koca: 'Salgınlar tedbirsiz aşılmaz'
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06 Temmuz 2020 09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbir uyarısı geldi.

Bakan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." açıklamasını yaptı.



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