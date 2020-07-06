Fahrettin Koca: 'Salgınlar tedbirsiz aşılmaz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbir uyarısı geldi.



Bakan Koca, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum." açıklamasını yaptı.



