Fahrettin Koca ne doktoru, kaç yaşında, nereli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konyalıdır , Fahrettin Koca 55 yaşındadır ve çocuk sağlığı konusunda uzmandır. Sağlık bakanı olarak atandıktan sonra koronavirüs döneminde yaptığı açıklamalarla tanınmaktadır. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kuruluna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başladı.Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı'dır.2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başlamıştır.Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.