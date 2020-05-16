Fahrettin Koca ne doktoru, kaç yaşında, nereli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne doktoru şeklinde merak edilen sorular beliriyor. Fahrettin Koca kaç yaşında, Fahrettin Koca nereli bilgilerinden oluşan içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Virüsün Ocak ayında Çin'de görülmeye başlamasından beri özellikle takip ettiğimiz Koca, virüs ülkemize geldiğinde daha da önemli bir isim oldu. Gece gündüz demeden çalışıyor, sosyal medya da dahil olmak üzere öneri, uyarı ve bilgileri bizimle paylaşıyor… Alınan önlemlerin yanında en çok naif duruşu ve kalp kırmaktan imtina eden cevaplarıyla takdir topluyor. Eleştiriliyor da elbet; ama nihayetinde görevi çok önemli. Tüm sağlık çalışanları ve emekçilerle hız kesmeden çalışmaya devam ediyor…

16 Mayıs 2020 06:58
Fahrettin Koca ne doktoru, kaç yaşında, nereli?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Konyalıdır , Fahrettin Koca 55 yaşındadır ve çocuk sağlığı konusunda uzmandır. Sağlık bakanı olarak atandıktan sonra koronavirüs döneminde yaptığı açıklamalarla tanınmaktadır. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kuruluna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başladı.
FAHRETTİN KOCA KİMDİR? FAHRETTİN KOCA NERELİ?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.



Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı'dır.

Siyaset Yaşamı

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek göreve başlamıştır.

Özel yaşamı

Fahrettin Koca evli ve dört çocuk babasıdır.



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