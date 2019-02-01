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Facundo Ferreyra'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe ile daha önce ismi anılan Facundo Ferreyra, La Liga ekibi Espanyol'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Facundo Ferreyra'nın yeni takımı açıklandı!
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01 Şubat 2019 01:47
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde ilgilendiği belirtilen Facundo Ferreyra'nın yeni takımı belli oldu.

Espanyol, Benfica'dan 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu Facundo Ferreyra'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

La Liga ekibi, Ferreyra ile 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Benfica'da bu sezon 9 maça çıkan golcü oyuncu, 536 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.



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