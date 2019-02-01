Facundo Ferreyra'nın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde ilgilendiği belirtilen Facundo Ferreyra'nın yeni takımı belli oldu.
Espanyol, Benfica'dan 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu Facundo Ferreyra'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
La Liga ekibi, Ferreyra ile 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Benfica'da bu sezon 9 maça çıkan golcü oyuncu, 536 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
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Espanyol, Benfica'dan 27 yaşındaki Arjantinli futbolcu Facundo Ferreyra'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
La Liga ekibi, Ferreyra ile 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Benfica'da bu sezon 9 maça çıkan golcü oyuncu, 536 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın