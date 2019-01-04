Facundo Ferreyra için Galatasaray ve Beşiktaş devrede!

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da bu sezon beklentileri karşılayamayan ve devre arasında kiralık olarak gönderilmesi bekleneniçinvetransfer yarışına girdi.Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferreyra için Nice, Galatasaray, Beşiktaş ve Olympiakos devreye girdi.Mario Balotelli'ye veda etmeye hazırlanan Nice'in İtalyan golcü yerine Ferreyra'yı düşündüğü, sezon sonuna kadar kiralama bedeli için ise 500 bin euro teklif ettiği belirtildi.Nice'in yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş ve Olympiakos'un da kısa süre içinde teklife hazırlandığı iddia edildi.Benfica'da yıllık 3 milyon euro maaş alan Facundo Ferreyra, takımın en çok maaş kazanan isimlerinin başında geliyor. Benfica ise Ferreyra'ı kiralık göndererek futbolcunun maaşından kurtulmayı amaçlıyor. Bu sezon sadece 7 maça çıkabilen ve 1 gol atabilen Arjantinli forvet, geçen sezon Shakthar Donetsk'te geçirdiği performansı aratıyor. Ferreyra, geçen sezon Ukrayna Ligi'nde 30 maçta 21 gol kaydetmişti.