Facundo Campazzo yeniden Real Madrid'de!

THY EuroLeague ekibi Real Madrid, son olarak Kızılyıldız forması giyen Facundo Campazzo'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Facundo Campazzo yeniden Real Madrid'de!
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18 Temmuz 2023 16:14
Son EuroLeague şampiyonu Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna bir ismi daha ekledi. 

Real Madrid, Kızılyıldız'dan ayrılan eski oyuncusu Facundo Campazzo'yu transfer ettiğini açıkladı. 

Arjantinli yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

2 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU 

Campazzo, daha önce 2014-2020 yılları arasında Real Madrid formasını terletmişti. Yıldız oyun kurucu Real Madrid ile 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

9 KARŞILAŞMADA OYNADI 

Geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de sadece 9 karşılaşmaya çıkan Campazzo, 15.0 sayı, 2.8 ribaund, 5.9 asist ve 2.0 top çalma ortalamaları ile oynadı. 

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