Facundo Campazzo yeniden Real Madrid'de!

Son EuroLeague şampiyonu Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosuna bir ismi daha ekledi.



Real Madrid, Kızılyıldız'dan ayrılan eski oyuncusu Facundo Campazzo'yu transfer ettiğini açıkladı.



Arjantinli yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



2 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU



Campazzo, daha önce 2014-2020 yılları arasında Real Madrid formasını terletmişti. Yıldız oyun kurucu Real Madrid ile 2 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.



9 KARŞILAŞMADA OYNADI



Geride bıraktığımız sezonda EuroLeague'de sadece 9 karşılaşmaya çıkan Campazzo, 15.0 sayı, 2.8 ribaund, 5.9 asist ve 2.0 top çalma ortalamaları ile oynadı.



