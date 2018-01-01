Facebook Twitch'e rakip oluyor!

Bir kaç senedir yaptığı büyümeyle birlikte oyun sektörünün öncülerinden biri haline gelen Twitch Facebook tarafını da etkilemiş olacak ki Facebook Gaming isimli yeni bir uygulama yaptılar. Böylelikle Amazon ve Facebook farklı bir alanda tekrardan rakip olacaklar.



Facebook Gaming Filipinlerde Google Store üzerinden indirilebilirliğe açıldı ve bu sayede beta süreci başlamış oldu. fb.gg ismiyle indirilebilir olan uygulamanın adının da tam olarak kesinleşmediğini söyleyebiliriz. Bakalım Facebook tarafı Facebook Gaming ve fb.gg'den hangisine karar verecek.



Böylelikle Twitch'e yeni bir rakip gelmiş oldu. Daha önce de fazlaca rakibi çıkmasına rağmen rakipleri tutunamazken Twitch büyümeye devam etti. Ama böylesine büyük bir rakiple karşılaşmamışlardı.



Yayıncıların kolaylıkla Twitch'ten ayrılmayacağı açık ve net. Bu yüzden yayıncıların takipçileri de yayınları izlemeye devam edecek. Bakalım Facebook Gaming tarafından bu izleyicileri kendi tarafına çekmek için ne gibi güçlü hamleler gelecek. Eğer Twitch ile yarışabilmek istiyorlarsa büyük vaatlerde bulunmaları gerek.



