  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    Inter, Galatasaray'dan TRANSFER için masada!
  •  
    G.Saray'a iki yeni aday! B planı resmen devrede
  •  
    BEDAVAYA yapılabilecek 50 sansasyonel transfer
  •  
    Ve 135 milyon masada! Beşiktaş'ı uçuracak para

Facebook, Ronaldo'nun hayatını dizi yapacak

Sosyal medya devi Facebook, dünyanın en iyi oyuncularında biri olarak görülen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayatı üzerine televizyon programı yapmak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Facebook, Ronaldo'nun hayatını dizi yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2018 14:10
Sosyal medya devi Facebook, dünyanın en iyi oyuncularında biri olarak görülen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayatı üzerine televizyon programı yapmak istiyor. Facebook'un yıldız oyuncuya bu televizyon programı için 10 milyon dolar ödemeyi düşündüğü söylenirken, 13 bölümden oluşacak bu program, yeni kurulan Facebook Watch video platformundan yayınlanacak.

Ronaldo, sosyal medya platformlarında toplamda 120 milyon takipçi ile dünyanın en popüler sporcularından biri ve bu sebeple çok büyük bir pazarı var. Bu özelliği de Facebook'un Ronaldo ile böyle bir projeyi gerçekleştirmesini çok önemli yapıyor.

Facebook, daha önce buna benzer bir projeyi, Amerikan Futbolu'nun efsane ismi Tom Brady ile gerçekleştirmişti. Bu proje belgesel-dizi tarzında olmuş ve "quarterback" pozisyonunda oynayan Brady'nin saha içi ve saha dışı hayatını anlatmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için