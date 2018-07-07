Facebook, Ronaldo'nun hayatını dizi yapacak

Sosyal medya devi Facebook, dünyanın en iyi oyuncularında biri olarak görülen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hayatı üzerine televizyon programı yapmak istiyor. Facebook'un yıldız oyuncuya bu televizyon programı için 10 milyon dolar ödemeyi düşündüğü söylenirken, 13 bölümden oluşacak bu program, yeni kurulan Facebook Watch video platformundan yayınlanacak.Ronaldo, sosyal medya platformlarında toplamda 120 milyon takipçi ile dünyanın en popüler sporcularından biri ve bu sebeple çok büyük bir pazarı var. Bu özelliği de Facebook'un Ronaldo ile böyle bir projeyi gerçekleştirmesini çok önemli yapıyor.Facebook, daha önce buna benzer bir projeyi, Amerikan Futbolu'nun efsane ismi Tom Brady ile gerçekleştirmişti. Bu proje belgesel-dizi tarzında olmuş ve "quarterback" pozisyonunda oynayan Brady'nin saha içi ve saha dışı hayatını anlatmıştı.