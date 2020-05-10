Facebook için Anneler Günü paylaşımları, resimli mesajlar

Facebook'ta annelerinize göndereceğiniz anneler günü paylaşımları bulunmaktadır. Buraya uygun paylaşımları yapabilmek için resimli mesajlar seçebilirsiniz. facebook Anneler Günü resimli paylaşımları aramalarında bulabileceğiniz en güzel içerikler ve çeşitlerin burada olduğunu söyleyebiliriz. Resimli mesajların anneler gününde annelerimizi çok sevindireceğini bilen evlatları facebook Anneler Günü resimli aramalarında doğru sonuca ulaşabiliyor. 10 Mayıs 2020 Pazar günü anneler günü ve bu anlamlı günde annelerimiz için sürpriz resimler göndererek onları sevindirebilmemiz mümkün. Anneler günü sözleri sayesinde en güzel anneler günü hediyesi sizin olabilir. Anneler gününe yönelik en anlamlı paylaşımları sizler için bir araya getirdik. Tüm anneler için çok özel bir günüdür. Anneler Günü facebookile annelerinizi unutmayın.- Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.- Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.- Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.Anneler Günü mesajları...-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor? Anneler günün kutlu olsun?-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.-Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum.-Önceden sana kızdığım şeyleri bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin kücük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.-Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneş. Işığın hiç eksilmesin. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.ANNECİĞİMAk saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal facebook Anneler Günü resimli paylaşımları anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!Necip Fazıl KısakürekANNEMAnnelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annemGüneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.H. Latif SARIYÜCEANNELER GÜNÜ"Anneme ve bütün annelere"Nasıl hatırlamam anacığım nasılKaç geceler bana ninni söylerdiHasta olunca oydu başucumda bekleyenBiraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemenAlır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.Nasıl hatırlamam anacığım nasılUzun kış geceleri facebook Anneler Günü resimli paylaşımları masal masaldıGüzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlarBir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlarŞimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılYıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımıAkşam biraz geciksem yollara düşerdiSokağa çıkarken 'Yavrucuğum üşütme' derdi.Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.Nasıl hatırlamam anacığım nasılBilirim yine kalbinde yerim anacığımSelam sana Anneler Günü İstanbul'danYeni dönmüşçesine bir akşam okuldanVefalı ellerinden öperim anacığım.Ümit Yaşar OğuzcanDokuz Ay KoynundaDokuz ay koynunda gezdirdi beniNe cefalar çekti ne etti anamAcı tatlı zahmetime katlandıUçurdu yuvadan yürüttü anamAnaların hakkı kolay ödenmezAnalara ne yakışmaz ne denmezKan uykudan gece kalkar gücenmezEmzirdi salladı uyuttu anamAnam doğurdu beni Sivas ilindeSivralan Köyünde tarla yolundaAzığı sırtında orak elindeTaşlı tarlalarda avuttu anamBen yürürdüm anam bakar gülerdiHuysuzluk edersem kalkar döverdiHemen kucaklayıp okşar severdiÇirkin huylarımı soyuttu AnamÇocuğudum anam bana ders verdiOkumamı çalışmamı öngördüMilletine bağlı ol da dur derdiVatan sevgisini giyitti anamTükenmez borcum var anama benimOnun varlığından oldu bedenimKimi köylü kızı kimisi hanımTa ezel tarihte kayıtlı anamVeysel der kopar mı analar bağıAnalar doğurmuş ağayı beyiİşte budur sözlerimin gerçeğiOkuttu öğretti büyüttü anamAşık VeyselANNESenin sesinisenin kokunu özledim anneGözlerini özledim,Sözlerini özledim.Kokunu özledim,Benim güzel annem.Beni büyüten,Beni yaşatan.Beni yüreten,Sen değilmiydin,Benim güzel annem.Anne SevgisiSıcağın sinmiş bana,Seni severim ana,Sensiz bana kan verenSensin bana can veren.Küçükken yudum yudum,Sütlerinle uyudum.Kulağıma ninniler,Neler söyledin neler.Beni büyüttün ana,Beni yürüttün ana,Göremeyince seniKucaklarım gölgeniANNEfacebook Anneler Günü resimli paylaşımları hakkın ödeşilmez eşin bulunmazBeni ak sütünle besledin ANNEŞefkatin bir şeyle satın alınmazKulağıma ninni söyledin ANNENe kadar tatlıydı gel yavrum derkenSeyrederdi mışıl mışıl uyurkenElinde avcunda hiç bir şey yokkenGiydirdin kuşattın süsledin ANNEBu gece rüyamda yaktın özümüŞahballı"yım tutamadım sözümüOkşadın saçımı öptün yüzümüBaşımı göğsüne yasladın ANNEHilmi ŞahballıAnneler GünüYeşildir artık yüreğinde kara bulut,Bugün anneler günü, annem beni unut.Evde acılar koynuna yangelip yatmış,İnadına giyin sen de mayısa batmış,Yürü sokakta, çocukların düşü aksınYürü ki saksıda çiçekler sana baksın.Diline genç anılarından bir türkü seç,Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,Islanırsa anıların güneşte kurut,Senin günün bugün unutma, beni unutGök mavi, deniz mavi, tam kıyısında durDurma, eteğinden beni bir daha savur.Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …ANNECİĞİMAk saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!…Necip Fazıl KISAKÜREKANNEMAnnelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annem.Güneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.Uyuyan Güzel AnneyeAnne, bahar geliyor uyansanaÇık altın eşikte bekle beni,En güzel tılsımları buldum sanaKoklayabilmek için nefesini.Yeni açmış şu erik hatırlatırBana ağaçları çok sevdiğimi,Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,O kara bırakmışsın gözlerini.Gül güzel annem benim, benim rüyamİçimden çiçekli bir yol var sana,Senin yerine biraz ben uyusamAnne bahar geliyor uyansana.Ceyhun Atuf KANSUANNESen baharda nazlı çiçek,Ben çiçekte tombul böcek,Sensin beni güldürecek,Anneciğim, biriciğim.Kulağımda tatlı sesin,Ninni yavrum uyu dersin,Sevgi bağın eksilmesinAnneciğim, biriciğim.Mevlüt KAPLANANNEUyusun da büyüsünDerdin büyüdüm anneBana o ak sütündenVerdin büyüdüm anneUykuma yıldızlarıSerdin büyüdüm anneAnne güzelliğineErdin, büyüdüm anneFAZIL HÜSNÜ DAĞLARCAANNECİĞİMBekle beni anneciğimBir gün sana döneceğimPamuk gibi ellerindenDoya doya öpeceğimDemet demet çiçeklerleL,le menekşe güllerleAydınlık bir gelecekleAnnem sana geleceğimNe şirindir senin sözünYeter ağlamasın gözünBitsin artık çile hüzünAnnem sana döneceğimDemet demet çiçeklerleEllerimde buketlerleDu,larla TekbirlerleAnnem sana geleceğim.Hayati OTYAKMAZSAKLA BENİ ANNESen ninni söylerken anneAk güvercinler evimizeGelinböcekleri konuyorSaçımın tellerineSen masal söylerken anneMor menekşeler açıyor sesindeYüzünden kalkan kelebeklerYavaşça konuyor kirpiklerimeSen ninni söylerken anneBaşucumda mı uykumYastığımın altında mıSöyle girsinler gözlerimeSöyle şu kedilere anneMiyavlamasınlar eğri büğrüOyuncağımı korkutmasınlarGirmesinler düşüneYumuyor gözlerimi gizli bir elYüzünü göremiyorum anneSar beni sakla beniSıcak sevgiler içineTavan nere gitti anneNere gitti evimizin duvarlarıDaya ellerini anneciğimKediler düşmesin üstümeAli YÜCEGELEMEM ANNEBu acıya dayanmıyor yüreğimSensiz yaşanır mı bilemem anneSana kavuşmaktır benim dileğimVakit dolmayınca gelemem anneDoğmak murat ise elbet ölüm hakBana çok zor geldi böyle ayrılmakSeni örter iken şu kara toprakGayri yeryüzünde gülemem anneGeceleri uyku girmez gözümeYakar beni ateş düştü özümeDoymadım ki ben senin gül yüzüneŞimdi koklamaya bulamam anneÇekiçoğlu ölüm zor gelir dileAğlamak sızlamak facebook Anneler Günü resimli paylaşımları boşa nafileSana kavuşmayı istesem bileEcel gelmeyince ölemem anneAnamDokuz ay koynunda gezdirdi beniNe cefalar çekti ne etti anamAcı tatlı zahmetime katlandıUçurdu yuvadan yürüttü anamAnaların hakkı kolay ödenmezAnalara ne yakışmaz ne denmezKan uykudan gece kalkar gücenmezEmzirdi salladı uyuttuAnam doğurdu beni Sivas ilindeSivralan Köyünde tarla yolundaAzığı sırtında orak elindeTaşlı tarlalarda avuttuAnam ben yürürdüm anam bakar gülerdiHuysuzluk edersem kalkar döverdiHemen kucaklayıp okşar severdiÇirkin huylarımı soyuttu anamÇocuğuydum anam bana ders verdiOkumamı çalışmamı ön gördüMilletine bağlı ol da dur derdiVatan sevgisini giyitti anamTükenmez borcum var anama benimOnun varlığından oldu bedenimKimi köylü kızı kimisi hanımTa ezel tarihte kayıtlı anamVeysel der kopar mı analar bağıAnalar doğurmuş ağayı beyiİşte budur sözlerimin gerçeğiOkuttu öğretti büyüttü anam Aşık Veysel'iAnneciğim seni sever kokunu özlerimŞimdi seni bekliyorumBen seni çok seviyorum.annem annem sen üzülmeseni birakip gitmeme ragmenunutma ben hep seninleyimANNEAnnemi ben çok severim,Melek annem, güzel annem,Üzülmesin sakın derimMelek annem, güzel annem.İyi doğru sözler onda,Şefkat dolu gözler onda,Sevgi, ışık var yolunda,Melek annem, güzel annem.Anne yüzü ne asil yüz,Anne gözü ne derin göz,Anne özü, pırlanta öz,Melek annem, güzel annem.O gülerse çağlayanım,O ağlarsa ağlayanım,Ona gönül bağlayanım;Melek annem, güzel annem.Rıfat Necdet EVRİMERANNECİĞİMAnneciğim seni ben,Çiçeklerden yemişten,Sarı saçlı bebekten,Canımdan çok severim.Gitme hep yanımda kal,Beni kollarına al,Pembe gülden daha al,Yanağından öperim.Melahat UĞURKANAnneler GünüYeşildir artık yüreğinde kara bulut,Bugün anneler günü, annem beni unut.Evde acılar koynuna yangelip yatmış,İnadına giyin sen de mayısa batmış,Yürü sokakta, çocukların düşü aksınYürü ki saksıda çiçekler sana baksın.Diline genç anılarından bir türkü seç,Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,Islanırsa anıların güneşte kurut,Senin günün bugün unutma, beni unutGök mavi, deniz mavi, tam kıyısında durDurma, eteğinden beni bir daha savur.Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut ...Nevzat ÇelikANNECİĞİMNe sevimli bir annesin!Ne tatlıdır senin sesin!Benim canım mısın nesinSen olmazsan yapamam ben!Senden yakın kim var bana?Kalbim, canım bağlı sana!..Üzüntüm yok ondan yanaSeviyorsun beni de sen.Gülsem güler yüzünAğlamamdan alır hüzün…Senin gecen ve gündüzünIşık alır sanki benden!Rakım ÇALAPALAANNENSen bir avuç bebektinKimdi süt veren sana,Hastalandın ölecektinKim kanat gerdi sana?Senin minik başınıAvuçlarına alıpGece uykusuz kalıpKucağında kim salladıAğladın, seninle kim ağladıAnnen!Sana ilk adımını attıran kimdirKonuşmayı öğretti sana bir birAnnen!Sen şimdi giderken okulaSefertasını kim hazırlar?Kim bakar arkandan yola?Sende en çok kimin hakkı varKimdir seni en çok sevenAnnen!Dünyayı hiç değilse bir günlüğüneallı pullu bir balon gibi verelim oynasınlaroynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasındadünyayı çocuklara verelimkocaman bir elma gibiverelim sıcacık bir ekmek somunu gibihiç değilse bir günlüğüne doysunlardünyayı çocuklara verelimbir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığıçocuklar dünyayı alacak elimizdenölümsüz ağaçlar dikeceklerN,zım HİKMETAnnem Tek VarlığımEy şefkati bol varlığım,Sayende olmaz darlığım,Türkiye'm ve uygarlığım,Anam benim, şefkat selim.Ninnilerle hep uyutan,Sevgisi kalbimde yatan,Bana çok meziyet katan,Anam benim tek varlığım.Hakkı ÇEBİANNEMBağım olsa, bahçem olsaİpek kumaş bohçam olsa,Sabah olsa, akşam olsaAnnem gitmese yanımdanHer zaman baksam yüzüne,Uyurum yatsam dizine.Rastlamadım kem sözüneSesi çıkmaz kulağımdan.Bir sözünü iki etmem.Canımı verir incitmemAnnemsiz cennete gitmemOnu severim canımdanİbrahim ŞimşekANNE ANNE ANNEAğaç olsanDal olurum anneYaprak olurumSana gelirimDeniz olsanSel olurum anneIrmak olurumSana gelirimBahçe olsanGül olurum anneToprak olurumSana gelirimGüneş olsanYol olurum anneBayrak olurumSana gelirimTacettin ŞimşekANNECİĞİMBekle beni anneciğimBir gün sana döneceğimPamuk gibi ellerindenDoya doya öpeceğimDemet demet çiçeklerleL,le menekşe güllerleAydınlık bir gelecekleAnnem sana geleceğimNe şirindir senin sözünYeter ağlamasın gözünBitsin artık çile hüzünAnnem sana döneceğimDemet demet çiçeklerleEllerimde buketlerleDu,larla TekbirlerleAnnem sana geleceğim.Hayati OTYAKMAZANNEMAnnelerin en güzeli,Sensin, benim güzel annem.Ilık esen bahar yeli,Sensin, benim güzel annem.Güneş yüzlü, altın kalpli,Ağır başlı, tatlı dilli,Meleklerin eşi sankiSensin, benim güzel annem.Açan çiçek, çağlayan su,Gülümseyen engin duygu,Evimizin mutluluğuSensin, benim güzel annem.H.Latif SARIYÜCESAKLA BENİ ANNESen ninni söylerken anneAk güvercinler evimizeGelinböcekleri konuyorSaçımın tellerineSen masal söylerken anneMor menekşeler açıyor sesindeYüzünden kalkan kelebeklerYavaşça konuyor kirpiklerimeSen ninni söylerken anneBaşucumda mı uykumYastığımın altında mıSöyle girsinler gözlerimeSöyle şu kedilere anneMiyavlamasınlar eğri büğrüOyuncağımı korkutmasınlarGirmesinler düşüneYumuyor gözlerimi gizli bir elYüzünü göremiyorum anneSar beni sakla beniSıcak sevgiler içineTavan nere gitti anneNere gitti evimizin duvarlarıDaya ellerini anneciğimKediler düşmesin üstümeAli YÜCEANNECİĞİMNe sevimli bir annesin!Ne tatlıdır senin sesin!Benim canım mısın nesinSen olmazsan yapamam ben!..Senden yakın kim var bana?Kalbim, canım bağlı sana!..Üzüntüm yok ondan yanaSeviyorsun beni de sen.Gülsem güler yüzünAğlamamdan alır hüzün...Senin gecen ve gündüzünIşık alır sanki benden!Rakım ÇalapalaANNELER GÜNÜMÜ!Anneler günümü kırık gönülleKaç defa annemsiz kutlamaktayım.Veremediğim bir kırmızı gülleAcılar içinde kıvranmaktayım!!!Kolları sarmaşık, yüreği aşktı.Sabırla, höşgörü tercihi şıktıBabama deliler gibi ,şıktı.Öyle bir aşk için zorlanmaktayım.Kırmızı gül onun için Uhuttu.Onu hep bağrında, başında tuttu.Resül hasretini öyle avuttuŞefat bulduğuna inanmaktayım.Sanmayın anışım bu özel günde.Sevinçimde olsun yahut hüzünde.Aklımda, dilimde, her an gönlümdeKanıyla, canıyla yaşamaktayım.Babalıkta yaptı kaç çocuğuna.Neler vere bilsek azdır uğruna.Vakıtli, vakitsiz sık sık ruhunaİhl,sla, ifatiha okumaktayım.Benimde çocuğum, torunlarım varAyrı ayrı derdi, sorunlarım var.Hoşgörü, sabırla yorumlarım varAkıp, giden zaman ırmagındayımSacına hayrandı salkım söğütlerGözünde hazır bulutlu hüzünler"Rehberim olur" verdiği öğütlerHalen ellerine tutunmaktayım-Anınca hüzünlerle doluyorumAnılar içinde kaybaluyorum.""Hak emri"" deyip sükût buluyorumİnnalillahi"yi anlamaktayım.Dünyada annesiz çok buyuyen var."Doğalı" anneyi geremeyen var.Görüştürülmeyen, görüşmeyen varAcaba hissimi davranmaktayım?Babasız doğdu, Annesiz büyüdüÜmmetin önünde örnek yürüdü.Korkarım sevgimi riya bürüdüHer iki dünyamı yıpratmaktayım...Boğazından kesip bizi beslerdiMasalla dünyamı renkler, süslerdi.Büyük bir adam olmamı isterdiSıcaklığını hep aramaktayım...."Uyuyup, büyüyüm "ne çok isterdiGeçiksem uyumaz yolda beklerdi.Geldiğimde Allah"a şükrerdiO korkuyu bugün yaşamaktayımKabrine bıraktım belenmiş gibİDünyada ilk, tek, son ölenmiş gibiBir bıcak ki yeni bilenmiş gibiHasreti içimde yıpranmaktayım..Hayalimde durur hep kefeniyleMelekti adeta beyaz teniyle."Hoşcakal"" demedi bana eliyleÜzülüp, üzülüp kahrolmaktayımOrhan AfacanAilemizKardeşlerim, annem, babam,Dedem, ninem, biz her akşamBir çatıda toplanırız.Orda herkes sevinç duyar,Birbirini sever, sayar.Kendisini bulmaz yalnız.Dedemin yok hiç dişleri,Anlatır hep geçmişleri,Her sözünden ders alırız.Ninem evin neşesidir.Bir çok güzel masal bilir,Anlattıkça bayılırız.Babam her gün işe gider,Annem evde hizmet eder,Biz okulda çalışırız.Akşam bizi bir görmeli!Ne tatlıdır, ne neşeli,Bir sofrada toplanmamız.Ailenin temeli ev,Aileni, evini sev,Yeryüzünde kalma yalnız!..Rakım ÇALAPALAAna ÖğüdüÇiçekleri ezme yavrumÇiçekler bir yüreğe benzerÇiçek ezen, insan ezer.Sakın sen kuş vurma yavrumEn engin bir kardeşlikteUçar kuşlar gökyüzünde.Tüfekle oynama yavrumŞakacığı bile çirkinBir canlıyı öldürmenin.Gel bir çiçek ol sen yavrumKendi ülkenin rengindeŞu yeryüzü demetinde.Tahsin SARAÇAnacığımDünyada apayrı yeri olan bir sevgiAnne sevgisi.Artık ben de bir anayım.Anam seni dünden daha çok seviyorum!Çocukluğumda dua ederdim Allah'aAnam ölmesin diye.Tanrım kabul etti dualarımı,Göstermedi bana senin acını.Bu yıl da geldi 'Anneler Günü'Ne alsam sana yetmez,Senin hakkın ödenmez!Sana duygularımdan bir demet.Anneler günün kutlu olsun.Ellerinden öptüm,canım anacığım!Nuray (Kahveci) ZARALIMesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem… Anneler Günün kutlu olsun!Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim… Anneler günün kutlu olsun!Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun…Ah, o tatlı gülüşüne, facebook Anneler Günü resimli paylaşımları sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!Senin kucağın, senin merhametin, beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim! Anneler Günün kutlu olsun.Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM ellerinden öperim. Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler günün kutlu olsun!Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler Günün kutlu olsun ey aziz k?dın, annem!..Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem annem… Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan, benim güzel annem. Seni çok ama çok seviyorum.Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim…Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum Annem.Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler Günün kutlu olsun Annem.Sesimi duyan tek insan… Anneler Günün kutlu olsun benim bitanecik anneciğim…Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun Anneciğim.Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum…Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…Dün, bugün ve yarın… Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi… Anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun.Dünyada hiçbir şeyi seni sevidiğim kadar sevmedim. facebook Anneler Günü resimli paylaşımları kutlu olsun!Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler Günün kutlu olsun canım annem…Sen benim koruyucu meleğimsin. Ellerinden öperim anneciğim.Gücüme güç, umuduma umut katan annem… Anneler Günün kutlu olsun!..Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun…Dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun…Anneciğime kalpten sevgilerimle…Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın… Anneler Günün kutlu olsun.anneler günü sözleriSen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın… En aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor.Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece "insanlığı kaybetmeme" inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün h,l, kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.Fedak,rlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun.Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.Nur yüzlü, kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun biricik annem.Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.Annem her yerde... Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, günbatımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde...Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.anneler günüSabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, affedensin… Annemsin. Seni çok seviyorum.Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.Güzel annem, sen benim her şeyimsin, kalbimin en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır.Her şeye değer senin sonsuz sevgin... Annem annem... Seni çok arıyorum... Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.Dün, bugün ve yarın..daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiZ bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum.Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem.Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun biriciğim...İyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.Hızlı Oje KurutucuDar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet! Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.Stres Çarkı PrizmaAnnelerimiz çoğu zaman sabır küpüdür. Hatta bu kadar stresle nasıl başa çıktıkları merak konusudur. Kimi şarkı söyler stresini bastırmak için, kimi temizlik yapar, kimi de yürüyüşe çıkar ve saatlerce temiz hava eşliğinde sakinleşmeye çalışır. İşte annelerimiz için stres topunun yeni rakibi stres çarkları. Siz yine de annenizi çok sinirlendirmemeye bakın :)Araç Direksiyon TepsisiTrafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?Elektriksiz El Isıtıcı PandufAnnelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)Kişiye Özel Klaket Fotoğraf AlbümüAnneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...Mıknatıslı Foto AskısıFotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.Ailenizin ne kadar mutlu bir facebook Anneler Günü resimli paylaşımları tablo olduğunu gösterebilmek adına bir fotoğraf albümü de alabilirsiniz.Onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi de yüzük olabilir. Ona bütçenize göre güzel bir yüzük de hediye edebilirsiniz.Annenizin teknoloji ile arası iyi ve cep telefonu eskiyse ona bir telefon dahi hediye edebilirsiniz.Ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olarak bilinir. Ona ihtiyacı doğrultusunda çok şık bir ayakkabı bile hediye edebilirsiniz.Kitap ise kimileri için tamamen mutluluk kaynağıdır. Kitap okuyarak başka ufuklara açılmak bazıları için mükemmel bir haz kaynağıdır. Ona beğendiği tarzda bir kitap hediye ederek de çok mutlu edebilirsiniz.Çanta veya parfüm setlerini de hediye edebileceğiniz listeye ekleyebilirsiniz.Hediye vermek güzel olabilir ancak annenize verebileceğiniz en güzel hediye ona karşı gösterdiğiniz sevgi ve saygıdır.Araştırmada katılımcılarınınyüzde 23'ü annelerini yemeğe götürmeyi,yüzde 22'si mücevher,yüzde 20'si cüzdan,yüzde 13'ü saat,yüzde 11'i tablet ve akıllı telefon,yüzde 9'u kitap,yüzde 7'si çikolata,yüzde 6'sı seyahat-tatil,yüzde 5'i hediye çeki,yüzde 3'ü ise spor malzemeleri almayı tercih ediyor.Yüzde 9'u ise annelerine kendi yaptıkları hediyeyi vereceklerini belirtiyor.1)Buket çiçek: Annenize o gün alabileceğiniz sevdiği güzel bir çiçek ile onu mutlu edebilirsiniz.2)Çikolata: Günümüzde popüler olan el yapımı, özel çikolatalar ile annenize sürpriz yapabilirsiniz. Sevdiği aromaları içeren güzel kutulu bir çikolata onu şaşırtacaktır.3)Mutfak Eşyaları: Annenizin hayatını kolaylaştıracak çeşitli mutfak eşyaları içerisinden ona uygun olanı seçip alabilirsiniz4)Aksesuar: Sevgili annenize bir takı, şart veya çanta alabilir, onun beğenisini kazanabilirsiniz. Hem de bu aksesuarları her taktığında gözlerinde oluşan mutluluğu görebilirsiniz.5)Kişiye özel hediyeler: Annenize ona özel yaptırabileceğiniz hediyeler ile kendisini özel hissettirebilirsiniz. Örneğin; 'En iyi anne sensin' yazılı bir plaket vererek hayatınızın kahramanının o olduğunu gösterebilirsin.1) Buket Çicek2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)3) Küçük Ev Aletleri4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)MagnetlerPhotoshop, Microsoft Paint gibi bilgisayar programlarıyla hazırlayacağınız anneler günü hediye metinlerinin çıktılarını alıp, şehirinizdeki fotokopici veya baskı merkezlerine bu çıktısını aldığınız materyalleri küçük magnetlere işletip, buzdolabı magneti olarak hediye verebilirsiniz. Anneniz, buzdolabını her açtığında magnetleri okuyup her gün mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.- Annenize plaket verin!İnternet veya ilgili dükkanlardan oldukça ucuza plaket hazırlatabilirsiniz. Bu çeşit anneler günü hediyeleri genel olarak 30 ila 90 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak internetten sipariş vermemekte fayda var. Kargolar birkaç gün içerisinde ulaştığı için geç kalabilirsiniz.-Akıllı bileklik, akıllı saat vs de değerlendirilebilirAnneler günü hediyesi olarak akıllı bileklikleri de değerlendirebilirsiniz. Akıllı bileklikler, akıllı saatlere nazaran daha ekonomik ve daha kolay bir alternatif oluşturabilir. Anneler sağlık konusunda epey detaylı düşünürler. Sağlıklarını bir saat ile takip edebilmeleri, hoşlarına gidebilir! Bununla birlikte bu tip akıllı bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalıştığı için, çağrı alındığında bu akıllı bileklikler de kullanıcıyı uyarabiliyor. Böylece 'anneye telefon duyuramama' sorunsalı da ortadan kalkabilir.- En çok kullandığı cümleleri kupaya bastırın!Çalışan anneler için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Herhangi bir kupa satın alarak, baskı merkezlerine kupanın üzerine 'en çok kullandığı anne sözlerini' bastırabilirsiniz.Anneler Günü'nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.Amerika'da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyor1864'te doğan Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 10'uncu çocuğuydu. Ama ne yazık ki kardeşlerinden birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan 4 çocuktan biri Anna'ydı. Annesi Ann Maria Reeves Jarvis, Batı Virginia'lı savaş karşıt bir aktivist ve öğretmendi. Sağlık koşullarını iyileştirmek için kendini askerlerin hayatına adamıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra anneler için 'Arkadaşlık Günü' adı altında bir gün bulmuş ve bu günün barış, huzur ve seferberlik için mühim olduğunu söylemişti. Anna'nın, annesi vefat ettikten sonra bu günden esinlenerek 'Anneler Günü'nü ilan ettiği söylenir.*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek..