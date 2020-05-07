Facebook giriş nasıl olur, facebook hesap açma, hesap silme kapatma

Peki Facebook'ta yeni bir hesap nasıl açılır. İşlemleri tek tek sizler için açıklayacağız.

1.adım: Daha önce Facebook hesabı açarken kullanılmamış bir mail hesabına sahip olmalısınız. Bunu da gmail hesabı açarak yapabilirsiniz. Meail adresiniz yoksa telefon numarası ile giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK GİRİŞ, TIKLAYIN...

3. adım: Facebook sitesine girdiğiniz yukarıdaki görmüş olduğunu sayfa önünüze açılacaktı. Oradaki ad soyad, mail adres,şifre tarih bilgilerini doldurarak hesap aç butonuna tıklayarak işlemi başlatabilirsiniz.

4.adım: Mail adresiniz yada telefonunuza gelen doğrulama kodu ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.



Ardından uygulama ayarlarına girip buradaki her uygulamayı "x" işaretlerine tıklyarak kaldırın.



FACEBOOK HESABINI SİLME



Facebook hesabınızdaki uygulamaları kaldırdıktan sonra aşağıdaki linke tıklayın ve açılan pencerede "Hesabımı Sil" butonuna tıklayın.



Butona tıkladığınızda karşınıza bir güvenlik kontrolü gelecek. Bu kontrolü geçtikten sonra hesabınız 2 hafta sonra silinecek. Yani bu işlemden sonra 2 hafta boyunca hesabınızı açmamanız gerekiyor. Bu süre sarfında vazgeçer de geri dönersiniz hesabınızı geri alabilirsiniz.



HATIRLATMA



Facebook'ta sayfanız veya grubunuz varsa ve bunların dizden başka yöneticisi yoksa hesabınızı kapattığınızda bunlar da kapanır.



Facebook kalıcı hesap kapatma



Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.



Facebook hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.



1.adım: Kalıcı olarak silmek istediğiniz Facebook sayfanıza giriş yapın.

2.adım: Sağ üste köşedeki ayarlar kısmından yardımı seçiniz.

3.adım: Yardım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız bekleyiniz. Yarım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız ve resımde gösterilen yere tıklayınız.

4.Adım: Resimde görüldüğü gibi 'bize bildirin' kısmına tıklayın

5.Adım: Hesap silme butonuna tıklayın.

6.Adım: Facebook hesabını kalıcı silmek için 'hesabı sil' butonuna tıkladıkdan sonra gelen pencerede şifre ve güvenlik kodunu girip işlemleri bitirebilirsiniz.



Facebook Messenger'ın bazı özellikleri



Facebook Messenger'ın kendine özel bir web sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Facebook, geçtiğimiz günler Messenger için özel bir web sitesini kullanıcılara sundu. Facebook'ta takılmamak, ancak messenger özelliklerini kullanmak için bu web sitesi oldukça başarılı. Messenger.com adresindeki bu web sitesinde tüm Messenger özellikleri yer alıyor.

Yanlış duymadınız. Facebook Messenger kullanmak için Facebook hesabınızın olmasına gerek yok. Messeger uygulamasını indirdikten sonra 'Facebook kullanıcısı değilim' seçeneğine tıklayın. Ve cep telefonu numaranızı girerek Facebook Messenger kullanmaya başlayın.



Messenger uygulaması üzerinden Uber çağırabilmek mümkün. Bunun için konuşma penceresini açtıktan sonra üç nokta ile belirtilen daha fazla tuşuna basın. Bu pencerede Facebook Messenger'ın desteklediği uygulamalar yer alıyor. Burada Uber uygulamasını seçerek iki uygulamayı birbirine bağlayın. Ve daha sonra Messenger uygulamanız Uber'den araç çağırmak için uygun durumda.

Messenger uygulamasının grup sohbet özellikleri gerçekten çok başarılı. Özellikle tek dokunuşla ulaşma özelliği. Bu özellikten faydalanmak için ekranın altında yer alan grup sekmesini açık ve yeni bir grup oluşturun. Daha sonra bunu 'Tuttur' diyerek Messenger uygulamanızın bir kenarın oluşturduğunuz grup dursun.

Cevabınız evet ise iki dokunuşla bu sorundan kurtulacaksınız. Nasıl mı? Bildirim almak istemediğiniz arkadaşınızın sohbet ekranını açın. Ekranın üstünde yer alan isme tıklayın. Daha sonra 'Bildirimler' seçeneğine gelerek ne kadar bildirim almka istemiyorsanız seçin.



Özellikle mesajlaşma uygulamalarında fotoğraf bulmak ve paylaşmak oldukça güç. Messenger uygulamasında ise çok başarılı bir özellik var. Fotoğraf büyüsü olarak geçen bu özellik yü tanıtma teknolojisi ile çalışıyor. Fotoğraf paylaşacağınız kişinin bulunduğu fotoğraflar, tüm galerinizde taranıyor ve direkt olarak ekrana getiriliyor. Kısaca fotoğraf paylaşmak daha kolay oluyor.

WhatsApp'ta sık sık kullanılan bu özellik Facebook Messenger'da bulunuyor. Sohbet ekranında yer alan klavyenin üstünde yer alan konum işaretine tıklayın. Daha sonra size konumunuza göre mekanların listesi gelecek. O mekanlardan birini seçerek konumunuzu paylaşabilirsiniz. Farklı bir konum için ise haritayı hareket ettirerek seçim yapabilirsiniz.

Son dönemlerin en önemli trendlerinin başında Gif geliyor. Daha eğlenceli iletişim kurmak için kullanılan Gif'ler Facebook Messenger uygulamasında da bulunuyor. Bunun için sohbet ekranındaki seçenekler arasında nokta nokta ile belirtilen daha çok seçeneğine gelin. Daha sonra buradaki seçeneklerden istediğiniz Gif galerisine gidin ve paylaşmaya başlayın.

Herkesin kullandığı emojileri kullanmamak Facebook Messenger ile mümkün. Bunun için klavyenin altında bulunan emoji simgesine basın. Daha sonra buradaki sepet tuşuna basarak beğendiğiniz emoji grubunu akıllı telefonunuza indirin. Bu kadar basit.



Facebook hesabını kapatmak için bir kaç işlem yapmanız gerekiyor. Önce hesabınızda uygulamaları silmelisiniz. Bunun içinFacebook hesabınızda sağ üstteki küçük oka tıkladığınızda açılanmenüden "Ayarlar"a tıklayın.Ardından uygulama ayarlarına girip buradaki her uygulamayı "x" işaretlerine tıklyarak kaldırın.Facebook hesabınızdaki uygulamaları kaldırdıktan sonra aşağıdaki linke tıklayın ve açılan pencerede "Hesabımı Sil" butonuna tıklayın.Butona tıkladığınızda karşınıza bir güvenlik kontrolü gelecek. Bu kontrolü geçtikten sonra hesabınız 2 hafta sonra silinecek. Yani bu işlemden sonra 2 hafta boyunca hesabınızı açmamanız gerekiyor. Bu süre sarfında vazgeçer de geri dönersiniz hesabınızı geri alabilirsiniz.Facebook'ta sayfanız veya grubunuz varsa ve bunların dizden başka yöneticisi yoksa hesabınızı kapattığınızda bunlar da kapanır.Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.Facebook hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki işlemleri takip edebilirsiniz.1.adım: Kalıcı olarak silmek istediğiniz Facebook sayfanıza giriş yapın.2.adım: Sağ üste köşedeki ayarlar kısmından yardımı seçiniz.3.adım: Yardım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız bekleyiniz. Yarım arama kutucuğuna 'hesap kalıcı silme' yazınız ve resımde gösterilen yere tıklayınız.4.Adım: Resimde görüldüğü gibi 'bize bildirin' kısmına tıklayın5.Adım: Hesap silme butonuna tıklayın.6.Adım: Facebook hesabını kalıcı silmek için 'hesabı sil' butonuna tıkladıkdan sonra gelen pencerede şifre ve güvenlik kodunu girip işlemleri bitirebilirsiniz.Facebook Messenger'ın kendine özel bir web sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Facebook, geçtiğimiz günler Messenger için özel bir web sitesini kullanıcılara sundu. Facebook'ta takılmamak, ancak messenger özelliklerini kullanmak için bu web sitesi oldukça başarılı. Messenger.com adresindeki bu web sitesinde tüm Messenger özellikleri yer alıyor.Yanlış duymadınız. Facebook Messenger kullanmak için Facebook hesabınızın olmasına gerek yok. Messeger uygulamasını indirdikten sonra 'Facebook kullanıcısı değilim' seçeneğine tıklayın. Ve cep telefonu numaranızı girerek Facebook Messenger kullanmaya başlayın.Messenger uygulaması üzerinden Uber çağırabilmek mümkün. Bunun için konuşma penceresini açtıktan sonra üç nokta ile belirtilen daha fazla tuşuna basın. Bu pencerede Facebook Messenger'ın desteklediği uygulamalar yer alıyor. Burada Uber uygulamasını seçerek iki uygulamayı birbirine bağlayın. Ve daha sonra Messenger uygulamanız Uber'den araç çağırmak için uygun durumda.Messenger uygulamasının grup sohbet özellikleri gerçekten çok başarılı. Özellikle tek dokunuşla ulaşma özelliği. Bu özellikten faydalanmak için ekranın altında yer alan grup sekmesini açık ve yeni bir grup oluşturun. Daha sonra bunu 'Tuttur' diyerek Messenger uygulamanızın bir kenarın oluşturduğunuz grup dursun.Cevabınız evet ise iki dokunuşla bu sorundan kurtulacaksınız. Nasıl mı? Bildirim almak istemediğiniz arkadaşınızın sohbet ekranını açın. Ekranın üstünde yer alan isme tıklayın. Daha sonra 'Bildirimler' seçeneğine gelerek ne kadar bildirim almka istemiyorsanız seçin.Özellikle mesajlaşma uygulamalarında fotoğraf bulmak ve paylaşmak oldukça güç. Messenger uygulamasında ise çok başarılı bir özellik var. Fotoğraf büyüsü olarak geçen bu özellik yü tanıtma teknolojisi ile çalışıyor. Fotoğraf paylaşacağınız kişinin bulunduğu fotoğraflar, tüm galerinizde taranıyor ve direkt olarak ekrana getiriliyor. Kısaca fotoğraf paylaşmak daha kolay oluyor.WhatsApp'ta sık sık kullanılan bu özellik Facebook Messenger'da bulunuyor. Sohbet ekranında yer alan klavyenin üstünde yer alan konum işaretine tıklayın. Daha sonra size konumunuza göre mekanların listesi gelecek. O mekanlardan birini seçerek konumunuzu paylaşabilirsiniz. Farklı bir konum için ise haritayı hareket ettirerek seçim yapabilirsiniz.Son dönemlerin en önemli trendlerinin başında Gif geliyor. Daha eğlenceli iletişim kurmak için kullanılan Gif'ler Facebook Messenger uygulamasında da bulunuyor. Bunun için sohbet ekranındaki seçenekler arasında nokta nokta ile belirtilen daha çok seçeneğine gelin. Daha sonra buradaki seçeneklerden istediğiniz Gif galerisine gidin ve paylaşmaya başlayın.Herkesin kullandığı emojileri kullanmamak Facebook Messenger ile mümkün. Bunun için klavyenin altında bulunan emoji simgesine basın. Daha sonra buradaki sepet tuşuna basarak beğendiğiniz emoji grubunu akıllı telefonunuza indirin. Bu kadar basit.

Facebook'da hesap açmak çok kolay. Facebook profili oluşturarak bir Facebook kullanıcısı olabilirsiniz. Peki Facebook giriş nasıl yapılır? Facebook kayıt nasıl olunur? Hesap nasıl kapatılır? İşte detaylar!