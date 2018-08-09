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Fabri'ye dişli rakip! Sevilla'dan geliyor...

Premier Lig'de oynamak için Fulham'a transfer olan eski Beşiktaşlı Fabri'ye büyük rakip: Londra kulübü, Sevilla'dan Sergio Rico'yu transfer etmek üzere...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabri'ye dişli rakip! Sevilla'dan geliyor...
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09 Ağustos 2018 15:31
Beşiktaş'tan kaleci olarak Fabri'yi transfer eden Fulham, bu kez rotasını Sevilla'dan Sergio Rico'ya kırdı.

İngiliz basınında yer alan haberde; Fulham'ın Sevilla ile İspanyol milli kaleci Sergio Rico için temas kurduğu ve kiralamak için hemen hemen anlaşmaya vardığı belirtildi. Geçen sezon Sevilla'da as kaleci olan ancak daha sonra yaşadığı formsuzluk nedeniyle formasını kaybeden Rico'nun da Fulham'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fulham'ın Sergio Rico öncesi 80 milyon Euro bonservisle Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye giden Kepa Arrizabalaga ile de temas kurduğu öğrenildi.

24 yaşındaki Sergio Rico, Sevilla altyapısından yetişmiş ve 2014'de A takıma yükselmişti. Rico, Sevilla formasıyla çıktığı toplam 170 maçta 58 kez kalesini gole kapattı.

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