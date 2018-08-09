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Fabri'ye dişli rakip! Sevilla'dan geldi...

Premier Lig'de oynamak için Fulham'a transfer olan eski Beşiktaşlı Fabri'ye büyük rakip: Londra kulübü, Sevilla'dan Sergio Rico'yu transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabri'ye dişli rakip! Sevilla'dan geldi...
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09 Ağustos 2018 19:28
Beşiktaş'tan kaleci olarak Fabri'yi transfer eden Fulham, bu kez Sevilla'dan Sergio Rico'ya kadrosuna kattı.

Fulham, 24 yaşındaki İspanyol kaleciyi sezon sonuna kadar Sevilla'dan kiraladı.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ

Geçen sezon Sevilla'da as kaleci olan ancak daha sonra yaşadığı formsuzluk nedeniyle formasını kaybeden Rico, İspanyol ekibiyle 40 maça çıkarken 59 gol yemiş ve 13 maçta da kalesini gole kapatmıştı.

24 yaşındaki Sergio Rico, Sevilla altyapısından yetişmiş ve 2014'de A takıma yükselmişti. Rico, Sevilla formasıyla çıktığı toplam 170 maçta 58 kez kalesini gole kapattı.

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