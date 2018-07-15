Fabri'nin alternatifi Harun Tekin!

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Yönetimi bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken diğer taraftan gelen teklifleri masaya yatırıyor.Bir süredir Fabri'yi isteyen İngiliz kulübü Fulham daha önce yaptığı 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı.Beşiktaş Yönetimi bu gelişme üzerine bu teklifi değerlendirmeye aldı. Rakamı yetersiz bulan yönetimin Fulham'dan Fabri için 6 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında.Beşiktaş Fabri'nin satılması durumunda uygulayacağı B Planı'nı da belirledi. Buna göre Siyah-Beyazlı yönetimin İspanyol kalecinin yerine Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i transfer etmek için harekete geçeceği ortaya çıktı. Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Harun'a onay verdiği öğrenildi.Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci için Bursaspor'un 3.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü. Beşiktaş Yönetimi'nin ise 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı iddialar arasında..