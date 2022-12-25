Fabrika Voleybol'un yeni okulu Van'da açıldı

Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Van'da açtı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fabrika Voleybol'un Van'daki okulunun açılışı gerçekleştirildi.



Van Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen açılışta çocuklar, voleybol antrenmanı yaptı.



Van Fabrika Voleybol Okulu, eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Van Dumlupınar Spor Salonu'nda ücretsiz olarak sürdürecek.





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