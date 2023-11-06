Fabrika Voleybol'un yeni okulu Kayseri'de açıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un yeni okulu, Kayseri'de hizmete girdi.



TVF'nin açıklamasına göre, Fabrika Voleybol'un Kayseri'deki okulunun açılışı Gevher Nesibe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Açılışa, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katıldı. Çocuklar, kurulan mini voleybol sahalarında ilk antrenmanını yaptı.



Kayseri Fabrika Voleybol, Gevher Nesibe Spor Salonu'nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri sürdürecek.



