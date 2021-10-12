Fabricio Bustos yine Fenerbahçe'nin gündeminde

Fenerbahçe'ye transferine izin verilmediği için kulübüne sinirlenen Fabricio Bustos, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama konusunda kararlı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fabricio Bustos yine Fenerbahçe'nin gündeminde
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12 Ekim 2021 13:41
Fabricio Bustos Sein
Fabricio Bustos Sein
Fenerbahçe , yaz transfer döneminde Arjantinli sağ beki transfer etmek için çok uğraşmış ancak Independiente ile bir türlü anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler'e transferine izin verilmediği için kulübüne sinirlenen Bustos, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama konusunda kararlılığını koruyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, 25 yaşındaki sağ beke bir kez daha yeni kontrat teklif etti. Ancak Bustos, içinde serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmeyi bir kez daha geri çevirdi. Fenerbahçe, 1 Ocak'tan itibaren Arjantinli oyuncuya imza attırabilir. 

 

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