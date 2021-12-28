Fabricio Bustos Fenerbahçe'yi bekliyor!

Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sezon başında Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak Independiente'nin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bustos için yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu duruma fazlasıyla kızan 25 yaşındaki oyuncu, kulübünden gelen yeni kontrat tekliflerini geri çevirdi.



Bustos, 1 Ocak'tan itibaren gelecek sezon için istediği takımla anlaşma yapabilecek. Arjantinli yıldızın gözü kulağı Fenerbahçe'de. 25 yaşındaki sağ bek, kendisiyle yeniden görüşmesi için Fenerbahçe'den davet bekliyor. Şu anda önceliği teknik direktör arayışına ve golcü transferine veren yönetim, bu iki konuyu çözdükten sonra Fabricio Bustos ile bir kez daha temas kurabilir. Eğer oyuncu ile anlaşma sağlanırsa, geçen sezon Osayi-Samuel transferinde (500 bin Euro) olduğu gibi Independiente'ye transferi hemen bitirmek için düşük bedelli bir teklif yapılması da muhtemel.







