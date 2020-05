Fabricio Baiano: 'Futboldan uzak olmak beni korkutur'

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Fabricio Baiano, Sporx'e özel röportaj verdi. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk halkının Brezilya'ya çok benzediğini ifade eden Fabricio hayatta en çok korktuğu şeyin futboldan uzak kalmak olduğunu söyledi.Türkiye'ye gelirken bir çok takımdan teklif geldiğini ancak Gençlerbirliği'nden gelen teklifin kendisini mutlu ettiğini ve düşünmeden kabul ettiğini belirten Sambacı Fabricio Baiano, "Maritimo'da harika zaman geçirdim. Burada güzel işler yapmıştım. Elbette teklifler vardı ama Türkiye'den gelen teklif beni heyecanlandırmıştı. Gençlerbirliği bana teklif yaptığında çok mutlu oldum. Gençlerbirliği gibi bir kulüpte oynamak kariyerim açısındanda çok önemli." dedi."Öncelikli hedefim sezonu tamamlamak. Tamamen buna odaklandım. Geleceğimle ilgili şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü şu an için herkesin düşündüğü tek şey liglerin tamamlanmasını sağlamak. Gençlerbirliği'ni çok seviyorum. Eğer burada kalma şansım olursa çok mutlu olurum. Liglerin yeniden başlamasını hem bekliyoruz hem de çalışıyoruz. Gerçekten zor bir süreç. Herkes bu süreçte üzerine düşeni yapmalı düşünüyorum. Çünkü hayatımızda ilk defa anormal şeyler yaşıyoruz.""Hayatta korkularım fazla olmaz ancak bazı şeyler beni çok tedirgin eder. Mesela en çok sevdiğim şeyi yapamamak yani futbol oynayamayacak olmayı düşünmek bile beni korkutur. Ayrıca Brezilya'daki aileme ve arkadaşlarıma yardım edememek beni korkutur.""Geçmişe baktığımda özellikle son 20 yıl içinde dünya futboluna damga vuran bir çok oyuncu çıktı. Şimdi bir 11 oluşturmaya kalksam çoğu oyuncuya haksızlık etmiş olabilirim. Çünkü bir çok en iyi 11 var. Ancak ben bir 11 kursam bunların içinde Pele'yi en başta kadroya dahil ederdim. Tabi Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo ve Messi'de vazgeçilmezlerim olurdu.""Kariyerini tartışmaya gerek yok. Şu an bile eskiden olduğu kadar fazlasıyla iyi. Futbol tarihinin en büyüklerinden biri. Ben de kendime İniesta'yı idol olarak alıyorum.""Eğer bir aile olduysanız özel hayatınızda yapabileceğiniz her şeyi çocuklarınızla ve eşinizle yaparsınız. Her zaman çocuklarımla birlikte olmayı seviyorum. Futboldan ayrı olduğum her anım onlarla birlikte geçiyor. Aile benim için her şeyden önce gelir.""Türkiye gerçekten harika insanlara dolu güzel bir ülke. Türk halkı Brezilya'ya çok benziyor. Ve bu durum ve benzerlik beni bu ülkede rahat ettiriyor. Sokağa rahatça çıkabiliyorum. Herkes birbiriyle yardımlaşma içerisinde. Türkiye'de uzun yıllar kalmak isterim.""Bazen futbolcu olmasaydım ne olurdum diye kendi kendime sormadan geçemiyorum. Yolda yürürken, marketten alışveriş yaparken yada herhangi bir filmi izlerken farklı duygulara kapılıyorum ancak hiç bir meslek yapmayı kafamda kendime kurgulayamıyorum. Kendimi başka bir şey yaparken göremiyorum. Futbol benim hayatım."Son olarak insanların yaşantıları ile alakalı yapmaları gerekenlerden bahseden Fabricio Baiano, "Her zaman hayal etmeliyiz. Hayal kurmayı bırakmamalıyız. Yaşarken sürekli kendimize hedefler koymalıyız ve onlara sıkı çalışmalarla ulaşmak için bıkmadan yılmadan devam etmeliyiz. Çünkü hayaliniz olmazsa yaşamdan tat almazsınız. " şeklinde konuştu.