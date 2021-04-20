Fabrice N'Sakala: 'Son 2 maçta 2 puan beklemiyorduk'

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Son 2 maçta 2 puan almayı beklemediklerini söyleyen N'Sakala, "Zor maç olacağını biliyorduk. Son 2 maçta 2 puan aldık, bunu beklemiyorduk. Mücadelemize devam edeceğiz ve galibiyet almaya çalışacağız." dedi.



Gol yememelerinin olumlu olduğunu söyleyen sol bek oyuncusu, "Sivasspor uzun süredir iyi performans gösteriyor. Gol fırsatları da yakaladı. Gol yemedik, bunu olumlu alabiliriz. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



