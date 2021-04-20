Fabrice N'Sakala: "Son 2 maçta 2 puan beklemiyorduk"

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fabrice N'Sakala: 'Son 2 maçta 2 puan beklemiyorduk'
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20 Nisan 2021 21:12
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Son 2 maçta 2 puan almayı beklemediklerini söyleyen N'Sakala, "Zor maç olacağını biliyorduk. Son 2 maçta 2 puan aldık, bunu beklemiyorduk. Mücadelemize devam edeceğiz ve galibiyet almaya çalışacağız." dedi.

Gol yememelerinin olumlu olduğunu söyleyen sol bek oyuncusu, "Sivasspor uzun süredir iyi performans gösteriyor. Gol fırsatları da yakaladı. Gol yemedik, bunu olumlu alabiliriz. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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