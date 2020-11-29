Fabrice Nsakala: "Fenerbahçe'yi yenmek harika is"

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fabrice Nsakala: 'Fenerbahçe'yi yenmek harika is'
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29 Kasım 2020 21:37
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından konuştu.

"Harika bir his" diyen Nsakala, "Harika bir his! Kazanmak öncelikliydi. 15 yıldır burada galip gelemiyorduk. Çok güzel bir gün! Uzun süre takımdan ayrı kaldım, evdeydim. Başakşehir maçından sonra her şey daha iyi olmuş. Hocamızın dediklerini yaptık. Fenerbahçe maçları zor olur demişti. Kazanmak için geldik, kazandık. Haftaya pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.



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