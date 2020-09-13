Fabrice N'Sakala: "Büyük takım taraftarının beklentisi büyük"

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Fabrice N'Sakala: 'Büyük takım taraftarının beklentisi büyük'
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13 Eylül 2020 22:18
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala açıklamalar yaptı.

Beklentilerin büyük olduğunu bildiklerini söyleyen N'Sakala, "Bu galibiyeti hocamıza armağan ediyoruz. Onsuz olmak zordu. Büyük takımın taraftarının beklentisi büyüktür. PAOK maçından da beklenti büyüktü. Bugüne iyi hazırlandık ve galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.



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