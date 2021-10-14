Fabrice N'Sakala: "Tavsiyene teşekkürler, Beşiktaş'ta iyiyim"

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan N'Sakala, Instagram'dan gelen soruları yanıtladı.

, Fotoğraf; AA
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Fabrice N'Sakala: 'Tavsiyene teşekkürler, Beşiktaş'ta iyiyim'
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14 Ekim 2021 18:46
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken N'Sakala'nın olmaması dikkat çekmişti.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIM"

Kongolu sol bek oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Bir taraftarın, "Başakşehir maçı kadrosunda neden kadroda yoksun?" sorusuna N'Sakala, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" cevabını verdi.

"TAVSİYEN İÇİN TEŞEKKÜRLER, BEŞİKTAŞ'TA İYİYİM"

Başka bir taraftarın "Alanyaspor'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki futbolcu, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim" yanıtını verdi.


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