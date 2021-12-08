Fabrice N'Sakala'dan taraftarı kızdıran paylaşım

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlılarda bu sezon kötü gidişatla birlikte kadro dışı kalan N'Sakala, kadro dışı kaldıktan sonra da tepki çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı taraftarları kızdırmıştı. Kadro dışı bırakılan futbolcularla birlikte bir video çeken N'Sakala, "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon C Grubu'nun son maçında Dortmund'a konuk olan Beşiktaş'ta, N'Sakala'nın bir sosyal medya paylaşımı daha olay oldu.31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın olduğu bir video paylaşarak alkış emojisi kullandı ve "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı.N'Sakala, daha sonra bu paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı. Sosyal medyadan büyük tepki çeken Kongolu futbolcu için Beşiktaş taraftarları, kulüple ilişiğinin kesilmesi görüşünde birleşti.