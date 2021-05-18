Fabrice N'Sakala: 'Beşiktaş, Anderlecht'ten farklı!'

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala şampiyonlukla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. N'Sakala "İnanılmaz bir lig oldu, sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık" dedi.



"LİGİN SONU İNANILMAZDI"



Başarı hikayelerini anlatan Fabrice N'Sakala, Belçika basınına yaptığı açıklamada "Son bölüm nefes kesiciydi ve son gün inanılmaz heyecanlıydı. Süper Lig'in üç büyük takımı da stresliydi ve baskı altındaydı. Ancak bizim hata yapma şansımız yoktu. Ocak ayından beri ligde liderdik. Final muhteşemdi, şampiyonluğu iliklerimize kadar hissettik." dedi.



"SEZON BAŞINI DÜŞÜNÜRSEK..."



Sezona kötü başladıklarını söyleyen N'Sakala "Ligin en altındaydık ve eleştiriler yağmaya başlamıştı. Sonra Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemelerini geçemedik. Ama bir yandan da takım yeni kurulmuştu, birlikte iyi bir oyun ortaya koymalıydık. Çok çalıştık ve karşılığını aldık. Sezon başını düşünürsek, olağanüstü bir iş başardık" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ, ANDERLECHT'TEN FARKLI"



Performansıyla ilgili konuşan N'Sakala, "Daha iyi performans gösterebilirdim. Adaptasyonum uzun sürdü, bu kadar baskıya hazır değildim. Belçika'nın en büyük kulübü Anderlecht'te oynadım ama Beşiktaş'ın beklentileri daha başka ve daha büyük. Taraftarlar, medya... Domagoj Vida ve Atiba Hutchinson gibi takımın önemli isimleri, adaptasyonuma yardımcı oldu. Hata yapmaktan korktum. Başta endişeliydim ama sonra sorumluluk aldım ve maçlar ilerledikçe özgüven kazandım. Kendimi özgür hissediyorum. Gerçek N'Sakala'yı sonunda gösterdim." açıklamasını yaptı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ HARİKA OLUR"



Fabrice N'Sakala son olarak "42 bin kişilik dolu bir stadyumda oynayacak olmak beni mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istiyorum ve bunun için heyecanlıyım. Taraftarımızla Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak ise harika deneyim olacaktır. En iyi takımlarla oynamak her zaman özel hissettirir." dedi.



