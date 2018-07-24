Fabri transferi, Şenol Güneş ile Fikret Orman'ın arasını gerdi

BU İŞ BANA MANTIKLI GELMİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi ve ısrarı doğrultusunda iki sezon önce Beşiktaş'a kazandırılan kaleci Fabri'nin sürpriz satış kararı tecrübeli teknik adamla başkan Fikret Orman'ın arasını gerdiği iddia edildi...Kamp sırasında Fabri'nin satış kararını öğrenen tecrübeli teknik adamın, İspanyol kalecinin gidişi ile ilgili detayları öğrendikten sonra durumu mantıklı bulmadığını ve bunu bizzat başkan Fikret Orman'a ilettiği öğrenildi.Güneş'in konuşla ilgili Orman'la yaptığı görüşmede,dediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın hem kişilik, hem yetenek hem de maliyet açısından Fabri'nin bu bahsedilen 6-7 milyon euroluk bir bedelle satılmasının kulüp için doğru bir operasyon olmadığı düşüncesini ileten Güneş, geçmişte de yönetimin ısrarıyla alınan ve kendisinin karşı geldiği kaleci Boyko konusunda da Orman'la ters düşmüş ve Ukraynalı kaleciyi tüm ısrarlara rağmen kadrosunda tutmamıştı.Tecrübeli teknik adamın yıllık 1.2 milyon euroya oynayan Fabri'nin satılma kararından sonra bir hayli keyfinin kaçtığı ifade edildi.