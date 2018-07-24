Fabri, resmen Fulham'da!

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Fabri, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Fabri için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
İmzanın ardından Motspur Park'ta konuşma yapan Fabri, "Fulham gibi tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Londra'nın en eski kulübüne geldim. Premier Lig'de Fulham formasıyla oynamak büyük bir fırsat olacak. Benim için her şey çok olumlu. Kariyerimin en büyük hedeflerinden birini gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ BİR KALECİ TRANSFER ETTİK"
Fulham'ın sahibi Tony Khan ise, "Fulham, Beşiktaş'tan Fabri'yi resmen transfer etmiştir. Transfer dönemindeki en kritik ve önemli hedeflerimizden biri Fabri'nin transferiydi. Hem scout raporları, hem de bilgileri çok güçlüydü. Olağanüstü bir kaleciyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan harika bir kaleci. Ayrıca, kaleci antrenörümüz Jose Sambade, geçmişte onunla birlikte çalışmış ve bize de çok olumlu bir rapor verdi." yorumunu yaptı.
"KALPTEN TEŞEKKÜRLER FABRICIO RAMIREZ"
Beşiktaş, "Kalpten Teşekkürler Fabricio Ramirez" başlığıyla bir veda mesajı yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın mesajı:
"2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı.
Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu.
Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak.
Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Fabri için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
İmzanın ardından Motspur Park'ta konuşma yapan Fabri, "Fulham gibi tarihi bir kulübe transfer olduğum için mutluyum. Londra'nın en eski kulübüne geldim. Premier Lig'de Fulham formasıyla oynamak büyük bir fırsat olacak. Benim için her şey çok olumlu. Kariyerimin en büyük hedeflerinden birini gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.
"OLAĞANÜSTÜ BİR KALECİ TRANSFER ETTİK"
Fulham'ın sahibi Tony Khan ise, "Fulham, Beşiktaş'tan Fabri'yi resmen transfer etmiştir. Transfer dönemindeki en kritik ve önemli hedeflerimizden biri Fabri'nin transferiydi. Hem scout raporları, hem de bilgileri çok güçlüydü. Olağanüstü bir kaleciyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan harika bir kaleci. Ayrıca, kaleci antrenörümüz Jose Sambade, geçmişte onunla birlikte çalışmış ve bize de çok olumlu bir rapor verdi." yorumunu yaptı.
"KALPTEN TEŞEKKÜRLER FABRICIO RAMIREZ"
Beşiktaş, "Kalpten Teşekkürler Fabricio Ramirez" başlığıyla bir veda mesajı yayınladı.
İşte Beşiktaş'ın mesajı:
"2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı.
Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu.
Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak.
Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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