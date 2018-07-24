KAP'a

6 milyon Euro

"OLAĞANÜSTÜ BİR KALECİ TRANSFER ETTİK"

"KALPTEN TEŞEKKÜRLER FABRICIO RAMIREZ"

Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Fabri, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.İmzanın ardından Motspur Park'ta konuşma yapan Fabri, "" ifadelerini kullandı.Fulham'ın sahibi Tony Khan ise, "" yorumunu yaptı.Beşiktaş, "Kalpten Teşekkürler Fabricio Ramirez" başlığıyla bir veda mesajı yayınladı."2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı.Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu.Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak.Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.Saygılarımızla,Beşiktaş JK"