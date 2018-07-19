Fabri, İngiltere yolunda! 6 milyon...

İLGİLİ VİDEO

Özellikle futbolcu ihracı yönünden transferin hareketli takımı, bir yıldız oyuncusunu daha Avrupa'ya göndermek üzere...Siyah beyazlılar, başarılı kalecisiFulham'a 6 milyon Euro'ya satıyor. Uzun süredir İspanyol kaleciyle ilgilenen İngiliz kulübünün, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkardığı, Kartal'ın da bu cazip öneriyi kabul ettiği bildirildi.Kalecisini satmaya hazırlanan Kartal, Fabri'nin alternatifini de İngiltere'de buldu; David Ospina...Bu transferin resmiyete dökülmesi durumunda siyah-beyazlıların, Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşen ve ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kadrosuna katacağı öğrenildi.