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Fabri, İngiltere yolunda! 6 milyon...

Beşiktaş, Fabri'yle yakından ilgilenen Fulham'la yaptığı transfer görüşmelerinden istediği sonucu aldı. Uzun süren görüşmelerin ardından Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk tekfiline 'evet' deken Fabri'nin alternatifi ise Arsenal'de forma giyen Kolombiyalı file bekçisi David Ospina olarak belirlendi.

Kaynak: Sabah
Fabri, İngiltere yolunda! 6 milyon...
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19 Temmuz 2018 06:22
Özellikle futbolcu ihracı yönünden transferin hareketli takımı Beşiktaş, bir yıldız oyuncusunu daha Avrupa'ya göndermek üzere...

Siyah beyazlılar, başarılı kalecisi Fabri'yi Fulham'a 6 milyon Euro'ya satıyor. Uzun süredir İspanyol kaleciyle ilgilenen İngiliz kulübünün, teklifini 6 milyon Euro'ya kadar çıkardığı, Kartal'ın da bu cazip öneriyi kabul ettiği bildirildi.

Kalecisini satmaya hazırlanan Kartal, Fabri'nin alternatifini de İngiltere'de buldu; David Ospina...

Bu transferin resmiyete dökülmesi durumunda siyah-beyazlıların, Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşen ve ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisini kadrosuna katacağı öğrenildi.



 

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