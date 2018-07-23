Fabri: 'Beşiktaş'ın kaleci aramasına gerek yok'

İLGİLİ VİDEO

üç sezon oynadıktan sonra 6.4 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerindentransfer olanAgosto Ramirez, taraftarlara gönderdiği mesajda herkese teşekkür etti.Siyah beyazlılara transfer olmadan önce sakatlığı nedeniyle 1 sezon oynayamadığını hazırlatan Fabricio, "Başkan Fikret Orman ve dönemin yöneticileri bana inanarak imza attılar. Büyük işlere imza atacağımı düşündüm. Kimsenin haberi yokken çat kapı geldim. Bana inananların yüzünü kara çıkarmadım ve kulübe para kazandırarak ayrılıyorum" dedi.Hep Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini belirten 30 yaşındaki kaleci, "Beşiktaş benim hayallerimi gerçekleştirdi" diye konuştu. Gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'le kaleci antrenörü Marijan Mrmic'in büyük etkisi olduğunu belirten Fabricio, "Benimle birebir ilgilenmeleri eksik taraflarımı kapatmamı sağladı. Mesela yan toplarda çok zayıftım bu yönümü çalışarak kapattım" ifadelerini kullandı.Mevkidaşı Tolga Zengin'e övgüler yağdıran İspanyol file bekçisi şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca bir çok kaleci izledim ama Tolga'nın kalede duruşu takım ile uyumu mükemmel. Kaptanlık onu olgunlaştırdı. Ben Tolga ile rekabete girmedim. Bana eksiklerimi öğreterek çok iyi bir dost olduğunu gösterdi ve beni Premier Lig'e kazandırdı. Beşiktaş'ın kaleci aramasına gerek yok Tolga'ya inanıp, herkesin destek vermesi gerekir."