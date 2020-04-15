Fabri: "Ayrılırken ağladığımı herkes biliyor"

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri siyah beyazlıları bekliyor.

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Fabri: 'Ayrılırken ağladığımı herkes biliyor'
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15 Nisan 2020 10:35
Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı.

Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İspanyol eldivenin, "Kulübümle anlaşın yeter. Para konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi.

GURUR VERECEK

Yeniden bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.



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