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Fabregas'tan Chelsea'ye veda!

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Nottingham Forrest'i 2-0 mağlup ederken Cesc Fabregas son maçına çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Fabregas'tan Chelsea'ye veda!
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05 Ocak 2019 19:55
İngiltere Federasyon Kupası 3. Tur maçında Chelsea, Stamford Bridge'de Nottingham Forrest'i konuk etti. Cesc Fabregas'ın Chelsea formasını son kez giydiği maçta Chelsea, rakibini 2-0 yenerek tur atladı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49 ve 59. dakikalarda Alvaro Morata kaydetti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Fabregas, 30. dakikada penaltı atışından yararlanamazken yerini 85. dakikada Kante'ye bıraktı.

Fabregas, oyundan çıkarken Chelsea taraftarları ayağa kalkarak İspanyol oyuncuyu alkışlarken sahada duygusal anlar yaşandı.

Chelsea ile sözleşmesini feshedecek olan Fabregas'ın Monaco'ya transfer olması bekleniyor.

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