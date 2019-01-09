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Fabregas'ın transferine erteleme!

Chelsea Başkanı Marina Granovskaia'nın, Fabregas'ın yerine yeni bir orta saha oyuncusu gelene kadar İspanyol yıldızın sözleşmesini fesh etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabregas'ın transferine erteleme!
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09 Ocak 2019 03:21
Francesc Fabregas'ın Monaco'ya transferi ertelendi!

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Chelsea Başkanı Marina Granovskaia, Fabregas'ın yerine yeni bir orta saha oyuncusu bulana dek Fabregas'ın kontratını fesh etmeme kararı aldı. Monaco ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Fabregas'ın ise bu karar üzerine hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Chelsea'nin şu an Zenit'ten Arjantinli orta saha Leandro Paredes ve Cagliari'den Nicolo Barella ile görüştüğü ve bu iki isimden birine imza attırana dek Fabregas'ı bırakmayacağı vurgulandı.

2014 yazında 33 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye transfer olan 31 yaşındaki Fabregas, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 6 maçta toplam 175 dakika süre buldu.

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