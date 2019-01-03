Fabregas'ın transfer tarihi belli oldu!

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Premier Lig devi Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas'ın Fransız ekibi Monaco'ya transferine dair detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.ESPN'de yer alan habere göre Fabregas, Chelsea'nin haftasonu oynacağı Nottingham Forest karşılaşmasında son kez forma giyecek.İngiltere'de forma giydiği 500 maçı olması sebebiyle böyle bir duruma onay veren Monaco, gelecek hafta yıldız futbolcu ile resmi imzayı atacak.Haberin detaylarına aktarılan bilgilere göre Manoca, Fabregas için Chelsea'ye 10 milyon euro ödeyecek. Yıldız futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak.Cesc Fabregas, kariyeri boyunca Barcelona, Arsenal ve Chelsea formaları giymişti. Ayrıca İspanya Milli Takımı ile 110 kez yeşil sahalarda boy göstermişti.