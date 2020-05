Barcelona'nn eski futbolcusu Francesc Fabregas, Neymar'n kalite olarak Ronaldinho ile ayn seviyede olduunu savundu.Fabregas, "Neymar, ok byk bir yldz. Ronaldinho ile ayn seviyede. stedii zaman ok byk farklar yaratabilecek bir oyuncu. ok byk bir sperstar. Bu sezon PSG'ye kar oynadmz iki mata da bizi mahvetti." ifadelerini kulland.Neymar'n Bara gnlerini de deerlendiren eski takm arkada Fabregas, "Messi, Suarez ve dier tm takm Neymar' ok severdi. ok zorlu malarda bile bir pas, asisti veya driplingiyle ma zebilirdi. En iyilerden biriydi. Saha dnda da ok iyi biridir. Tpk bir ocuk gibidir. Her zaman mutludur ve hayattan keyif alr." diyerek szlerini noktalad.