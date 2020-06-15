Fabregas: 'Irkçılığa karşı harekete geçme zamanı'

Kariyerine Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'da devam eden Cesc Fabregas, futboldaki ırkçılığa hemen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti ve Fransa Ligue 1'de sezonun iptali hakkında açıklamalarda bulundu.



"HAREKETE GEÇME ZAMANI"



İngiliz The Guardian'a konuşan Fabregas; "Stadyumlarda büyük cehalet var. İnsanlar size cildinizin rengi nedeniyle hakaret ediyor ve bu aptalca bir iş. Maalesef aynı şey yıllardır yaşanıyor ve artık harekete geçip bu durumu konuşma zamanı. Stadyumları kapatıp insanlara yasak getirmeniz gerekiyorsa bunu yapın." dedi.



Fransa'da liglerin iptali hakkında da konuşan Cesc Fabregas; "Futbol hakkında konuştuğumuzda, aklımıza sadece futbolcular geliyor ancak bir kulüpte birçok insan çalışıyor. Bu insanların paraya ihtiyacı var. Monaco çok pahalı bir şehir ve bu insanların aileleri için bu paralara ihtiyacı var. Ligue 1'in imajının zarar görüp görmediğini bilmiyorum ama kesinlikle başka çözüm üretilebilirdi." dedi.



5 büyük lig arasında an itibariyle sezonu sona eren tek lig Fransa Ligue 1 oldu. Alınan kararla ligin şampiyonunun PSG olduğu açıklanmıştı.







