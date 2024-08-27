Fabio Vieira, Porto'ya döndü

Porto, eski oyuncusu Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.
Portekiz temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Arsenal'den kiraladı. Porto ve Arsenal arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Porto, Vieira'nın maaşını karşılayacak.
Porto, Vieira'yı 2022'de 35 milyon euro karşılığında Arsenal'e satmıştı.
Arsenal'de 49 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.
Portekiz temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Arsenal'den kiraladı. Porto ve Arsenal arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Porto, Vieira'nın maaşını karşılayacak.
Porto, Vieira'yı 2022'de 35 milyon euro karşılığında Arsenal'e satmıştı.
Arsenal'de 49 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.
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