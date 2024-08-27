Fabio Vieira, Porto'ya döndü

Porto, 2022'de 35 milyon euro karşılığında Arsenal'e sattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Vieira'yı kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sporting.pt
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fabio Vieira, Porto'ya döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2024 15:32
Porto, eski oyuncusu Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı.

Portekiz temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Arsenal'den kiraladı. Porto ve Arsenal arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Porto, Vieira'nın maaşını karşılayacak.

Porto, Vieira'yı 2022'de 35 milyon euro karşılığında Arsenal'e satmıştı.

Arsenal'de 49 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery